Za večjo varnost v prometu

Ob izteku poletja in tudi motoristične sezone, ki bo med slovenskimi ljubitelji in lastniki motociklov (spet) ostala zapisana s črnimi črkami, saj je v prometnih nesrečah umrlo veliko njihovih prijateljev, so radgonski motoristi, članice in člani Moto kluba Lisjak, pripravili zanimivo srečanje in druženje, ki so ga poimenovali Dan odprtih vrat.Čeprav gre za majhno društvo s samo dvajsetimi člani, ki jih vodi predsednik, sodi MK Lisjak med najbolj dejavna motociklistična društva, kjer so skorajda vsi aktivni na svojem področju, ne pa da samo plačujejo članarino in se izogibajo aktivnostim.Srečanja se je udeležilo veliko motoristov in ljubiteljev enoslednih vozil iz številnih sosednjih in drugih sorodnih društev. Gostitelji srečanja, v okviru katerega so izvedli tudi panoramsko vožnjo po Apaški dolini, nato s Trat do Lenarta in nazaj v Gornjo Radgono, so jim pokazali, kako lepe prostore in domovanje so si uredili v propadajočih »garažah« TŠC Trate, tik ob reki Muri, mestnih igriščih, mestnem parku in domu starejših.Kot nam je povedal predsednik Belna, so v dveh letih naredili veliko, seveda s pomočjo donatorjev in sponzorjev, največ pa sami s prostovoljnim delom.Člani MK Lisjak so tudi sicer v zadnjem času predvsem urejali svoje prostore, dodatno gradili in posodabljali svoje objekte, na tokratnem srečanju in druženju pa so se zahvalili tistim, ki so jim pri tem pomagali, s stanovskimi kolegi pa so izmenjevali mnenja in izkušnje. Vsem sta bila v prvem planu druženje in skrb za varnost motoristov na prometnicah.Moto klub Lisjak je bil ustanovljen leta 2002, kar pomeni, da bodo prihodnje leto zaznamovali svojih prvih dvajset let. S tem bodo, skupaj z novimi prostori in garažami, praznovali jubilej, ko je v družbi motorističnih zanesenjakov padla odločitev o ustanovitvi moto kluba. Od petih pobudnikov je število članov v kratkem času naraslo na več kot dvajset. Toliko jih je tudi danes, zraven pa je še ogromno število simpatizerjev kluba. Njegov namen je druženje istomislečih ljubiteljev motociklov in vožnje z njimi, s tem pa spoznati motoristično življenje po Evropi in svetu.Kot pravi predsednik kluba Bojan Belna, se lisjaki zavzemajo za širjenje humanega odnosa do sovoznika in sočloveka, širjenje etičnih načel in spoštovanja drugih moto klubov ter njihovih članov.»Naša želja je, da svoje znanje in izkušnje prenašamo na mlajše motoriste, jih dodatno usposobimo in s tem povečamo njihovo varnost v prometu,« pravi Belna in dodaja, da se člani MK Lisjak trudijo organizirati razne prireditve, kot so moto srečanja, spretnostne, panoramske vožnje, pikniki, izleti itd. Udeležujejo se jih motoristi iz vse Slovenije, držav bivše Jugoslavije pa tudi s širšega evropskega območja.