Za varnost gre: če uporabljate aplikacijo viber, jo takoj posodobite

Viber se je končno pridružil aplikacijam, ki omogočajo dvostopenjsko preverjanje računov. Dodatna raven varnosti omogoča uporabnikom, da svoje račune zaščitijo s kodo PIN aliz e-pošto, vendar je na tej točki pomembno vedeti, da se bo ta funkcija uvajala postopoma, začenši z majem.

Sporočila v viberju so že dlje časa šifrirana od konca do konca (end to end), kar onemogoča dostop do podatkov tretjim stranem, funkcija izginjajočih sporočil pa daje uporabnikom dodaten nadzor nad tem, kdo vidi, kaj pošiljajo. 2FA ali dvostopenjsko preverjanje pristnosti računa bo uporabnikom zagotovilo varnost, ki jo potrebujejo za komunikacijo kadar koli in kjer koli.

Kako aktivirati 2FA?

Uporabniki, ki se odločijo za aktiviranje funkcije preverjanja v dveh korakih, bodo ustvarili šestmestno kodo PIN in potrjevali svojo pristnost prek e-pošte.

Za prijavo v viber prek mobilne naprave ali namizja bo moral uporabnik potrditi račun z vnosom svoje individualne PIN-kode. V primeru, da je koda pozabljena, bo uporabljen preverjen e-poštni naslov. Poleg tega se bo lahko s kodo PIN preprečila možnost deaktivacije viberja za namizje. Kdor bo poskušal prek namizja deaktivirati račun, bo moral uporabiti kodo PIN. S tem se tudi odpravlja nenamerno brisanje računov in podobne nesreče.

Zakaj potrebujemo 2FA?

Preverjanje v dveh korakih varuje pred hekerji, ki vdrejo v uporabniške račune za pošiljanje neželene pošte ali dostop do zasebnih podatkov. Zmanjšanje števila nepreverjenih računov znotraj platforme ne bo samo zmanjšalo števila neželene pošte na platformi, temveč bo ustvarilo učinkovitejšo in stabilnejšo aplikacijo za komunikacijo.

Viber trenutno dela tudi na področju dodajanja biometrične avtentikacije, ki jo namerava dodati v prihodnosti.