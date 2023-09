Za uspešno gojenje zelišč

Dišavnice in zelišča popestrijo marsikatero jed, razvajajo z vonjem, okusom in videzom, zato so dobrodošli na vsakem vrtičku, balkonu ali okenski polici. Zelišča za rast ne potrebujejo veliko prostora, uspevajo v lončkih, koritih in gredicah, v vsakem primeru pa bodo bujna in na pogled zdrava le, če jim bodo zagotovljene primerne razmere rast.

Zato si oglejmo pet namigov za gojenje zelišč, ki jih profesionalci na tem področju že dobro poznajo.

Na okenski polici bodo vedno pri roki. FOTO: Okrasyuk, Gettyimages

Začnite s sadikami

Če se za sajenje zelišč odločate prvič, je najbolje začeti tako, da si priskrbite sadike. Res je vzgoja zelišč iz semen cenejša, a je tudi dolgotrajnejša in kaj lahko vzame voljo. Semena namreč za kalitev potrebujejo določene razmere in, pred presaditvijo na stalno rastišče, pravilno nego.

Domala vsa zelišča, ki so razširjena v kulinariki: bazilika, rožmarin, žajbelj, timijan, peteršilj in podobna, so dostopna v sadikah, ki hitreje zrastejo do za uporabo primerne velikosti.

Potrebujejo zelo malo zemlje. FOTO: Oksana Aksenova, Getty Images

Le tista, ki jih uporabljate

Obstaja nešteto vrst in podvrst zelišč. Samo mete je denimo več kot 600 vrst. Prav tako obstajajo dišavnice, ki bi vam sicer lepo uspevale, a jih nikoli ne bi potrebovali in bi vam le zavzemale dragoceni prostor.

Jih res potrebujete toliko? Pred nakupom sadik pomislite, kaj kuhate in kakšna zelišča vam bodo najpogosteje prišla prav, ter si priskrbite le tista, s katerimi pogosto bogatite okus kulinaričnih mojstrovin.

Zemlja, v katero jih sadimo, naj bo dobro odcedna.

Izberite primerno zemljo

Večina zelišč glede zemlje ni izbirčna. Edini pogoj, ki ga je treba upoštevati, je, da je ta dobro odcedna. Prebogata in preveč pognojena podlaga, pa naj bo z naravnimi ali umetnimi gnojili, jim ne odgovarja. Zato zanjo ne zapravljate denarja, kajti naredili bi več škode kot koristi. Priporočljivo pa je težki ilovnati zemlji pred sajenjem zelišč dodati malo peska ali komposta, po zaslugi katerih bo podlaga bolj rahla in zračna.

Baziliko razmnožujemo s potaknjenci. FOTO: GULIVER, Getty Images

Nujno obrezovanje

Čeprav se vam bo v času bujne rasti zdelo škoda obrezovati zdrave liste in poganjke zelišč, zlasti, če jih ne potrebujete v kuhinji, je to eden ključnih korakov za njihovo uspešno rast.

Obrezovanje namreč spodbuja tvorjenje novih poganjkov in zelišča se lepo razrastejo. Neobrezana prav tako na določeni točki začno cveteti, s tem pa listki in stebla izgubijo dokajšen delež vonja ter okusa.

Dele, ki jih obrežete, lahko pospravite za čas, ko svežih zelišč na vrtu ali v koritih ne bo: lahko jih posušite, zamrznete samostojno ali v ledenih kockah.

Razmnožujte s potaknjenci

Čeprav z zelišči res ni treba pretiravati, si boste prej ali slej morda zaželeli, da bi imeli kakšen grmiček bazilike ali timijana več.

Ni vam treba v vrtnarijo po nove sadike, zelišča se lepo razmnožujejo s potaknjenci. Odrežite vsaj deset centimetrov dolg poganjek (brez cvetov), postavite ga v kozarec z vodo in položite na sončno mesto.

V nekaj tednih boste opazili koreninice, in ko se pojavijo, je čas za saditev v zemljo.