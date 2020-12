Za suho obutev v vsakem vremenu

Kadar zunaj sneži ali dežuje, noge v čevljih le težko ostanejo suhe. Obutev ne glede na material namreč hitro prepušča in edina rešitev se zdijo gumijasti škornji. Na srečo obstaja trik, s pomočjo katerega je domala vso obutev mogoče spremeniti v vodoodporno. Sveča in sušilnik Potrebujete običajno belo svečo in sušilnik za lase. S svečo natrite vso površino obutve, zlasti pozorni bodite pri šivih. Nato vosek segrejte z zrakom, ki pri najvišji temperaturi prihaja iz sušilnika. Sprva trden premaz se bo stopil in na čevljih tvoril nepropustni filter, ki bo zadržal vlago, noge pa bodo ostale suhe.