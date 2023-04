Za srečo in obilje po feng šuju (FOTO)

Ko smo povabljeni na zabavo ob vselitvi, se spodobi, da gostiteljem prinesemo kakšno malenkost, in če so ti ljubitelji rastlin, z lončnico v lepem okrasnem lončku težko zgrešimo. Še posebno priljubljene so tiste, ki v dom prinašajo blaginjo in srečo, teh pa je veliko. Za manj vešče bodo najbolj primerni vodni bambus, krasula oziroma tolstica in pileja.

Za podarjeno rastlino se nikoli ne zahvalimo,

Kot pove že ime, vodni bambus uspeva zgolj v vodi, po feng šuju pa naj bi v dom prinesel srečo, če ga postavimo na mizo v dnevni sobi, pa tudi v vzhodni ali južni kot katere koli sobe. Kot eno rastlino je mogoče kupiti različno število skupaj povezanih stebel, različna števila pa privlačijo različne energije, pravi feng šuj. Dve stebli bosta v dom prinesli ljubezen, tri srečo, bogastvo in dolgo življenje, pet ravnovesje, mir, harmonijo in moč na vseh področjih življenja, šest stebel bo privlačilo srečo in denar, sedem zdravje, osem rast in razvoj, deset popolnost, 21 pa močan blagoslov. Vodnega bambusa raje ne podarjajmo ljudem, ki imajo doma pse ali mačke, saj se lahko zastrupijo, če ga zaužijejo.

Različno število stebel vodnega bambusa v dom prinaša različne reči.

Srečo bo v dom prinesla tudi krasula oziroma tolstica. Gre za sukulento, ki v toplejših podnebjih, tudi pri nas na Obali, brez težav uspeva na prostem, na območjih s hladnejšimi zimami pa jo je vsaj v tem delu leta dobro prestaviti na toplo. Je izjemno nezahtevna rastlina, ki potrebuje le dovolj svetlobe, lahko je neposredna, temperaturo med 18 in 24 stopinjami Celzija ter v obdobju rasti, torej spomladi in poleti, redno zalivanje. Da potrebuje vodo, nam bo sporočila z nekoliko povešenimi in uvelimi listi, ali je čas za zalivanje, pa preverimo tudi tako, da prst do prvega členka potisnemo v substrat, če je ta suh, rastlino zalijemo. Kot vse sukulente tudi tolstica ne mara preveč vlažne zemlje, v tem primeru ji lahko namreč hitro zgnijejo korenine. Če je le mogoče, jo postavimo v predsobo ali hodnik, obrnjen proti jugovzhodu, feng šuj pravi, da nam bo to poplačala z obilico sreče in bogastva na vseh področjih življenja.

Bambus sreče uspeva zgolj v vodi. FOTO: Vrabelpeter1/Getty Images

Denar naj bi v dom prinašala tudi pileja. Ponekod ji pravijo kar drevo denarja, saj njeni listi spominjajo na kovance. Ker jo je v vrtnih centrih težko dobiti, se običajno podarjajo mladike, ki jih vzgojijo lastniki sami, zato je takšno darilo še bolj posebno. Razmnoževanje pileje je zelo enostavno, iz matične rastline požene mladika, ki jo previdno ločimo, postavimo v kozarec z vodo in počakamo, da razvije korenine, nato rastlino presadimo v kakovosten in dobro prepusten substrat. Ne mara premočnega sonca, ker pa se ves čas obrača proti viru svetlobe, jo je treba redno obračati ali prestavljati, sicer se bo steblo, še posebno ko bo nekoliko daljše, povsem ukrivilo. Da bi v dom prinesla čim več pozitivne energije, sreče in obilja, jo postavimo, če je le mogoče, v od vrat najbolj oddaljen levi kot sobe.

Ob tem velja spomniti na vražo, ki pravi, da se za podarjeno rastlino nikoli ne smemo zahvaliti, sicer bo kmalu propadla, cvetoče rastline pa ne bodo nikoli zacvetele. Namesto besedice hvala zato raje uporabimo »ob pogledu nanjo se bom spomnil/-a nate« ali kaj podobnega.