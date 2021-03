Za sijoče kozarce

Ročno pomivanje jih varuje pred poškodbami. FOTO: Jpm.foto/Getty Images

Previdno z detergentom

V stroju se steklo sčasoma poškoduje.

Na roke je varneje

Pomivajte jih ločeno in uporabljajte program za občutljivo posodo.

Pogosto se zgodi, da kozarci po pomivanju v pomivalnem stroju niso čisti in sijoči, temveč na pogled motni ter prekriti s sivimi madeži. To za zdravje sicer ni škodljivo, a je z estetskega vidika neprijetno, na srečo pa tudi rešljivo. Po vsej verjetnosti so madeži posledica trde vode ali ostankov detergenta na kozarcih.Res je, njihova površina je lahko tudi poškodovana, kajti pogosto pomivanje v stroju zaradi vroče vode ter močnih kemikalij povzroči korozijo stekla. Gre za trajno poškodbo, ki je ni mogoče odpraviti. A če težava ne tiči v iztrošenosti kozarcev, bele in sive madeže lahko preprečite.Eden od vzrokov za motne kozarce po pranju je prevelika količina detergenta. Zato pri odmerjanju upoštevajte navodila za uporabo in bodite pozorni na to, koliko ga nalijete oziroma nasujete v dozirno posodo. Bolj kot prašek so priporočljivi geli ali tablete za pomivanje. Prvi bolj mehčajo vodo in so manj abrazivni, tablete pa je lažje odmerjati v primerni količini.Madeži na kozarcih so včasih posledica trde vode.Kadar je v njej raztopljenih več mineralnih snovi, njihove sledi ostanejo na steklu in kazijo videz. Odpravite jih tako, da kozarce po pomivanju dobro namočite v belem kisu, ki raztopi mineralne obloge. Za preventivo skodelico belega kisa med pomivanjem postavite na zgornjo rešetko stroja, apnenec se bo raztopil že med pranjem.Občasno pri najvišji temperaturi vključite prazen pomivalni stroj in v dozirno posodo nalijte beli kis, ki bo odstranil vodni kamen v napravi, s tem bo verjetnost za madeže manjša. Za posodo uporabljajte detergente, ki ustrezajo trdoti vode v vašem okolju.Kot rečeno, se med pomivanjem v stroju sčasoma poškoduje površina kozarcev, steklo se namreč pod vplivom močnih vročih curkov vode ter detergenta spraska in nastane nepopravljiva škoda. Da bi se temu izognili, je občutljive steklene predmete bolj priporočljivo pomivati ročno in tako ohraniti njihovo površino. Enako velja za keramiko s poslikavami in kristal.Če vendarle vztrajate pri strojnem pomivanju, kozarce v napravo naložite tako, da se med seboj ne bodo dotikali.Tako bo voda laže dosegla vse površine in splaknila ostanke detergenta, prav tako ne bo prihajalo do mehanskih poškodb. Če je mogoče, kozarce pomivajte ločeno od preostale posode in uporabljajte programe za občutljivo posodo, saj so ti manj agresivni in puščajo manj posledic na steklu.In še za konec: kakovostni kozarci so obstojnejši in manj dovzetni za poškodbe med pomivanjem, a žal nobeno steklo ni večno. Če bi jih radi dolgo ohranili nepoškodovane ter sijoče, jih v stroju pomivajte le izjemoma.