Za prijeten začetek

Bodoči študentje, ki živijo daleč od izbranih univerz, se bodo morali kmalu posloviti od udobnega zavetja doma ter se spoprijeti s samostojnim življenjem. To se morda sprva zdi izjemo privlačno in razburljivo, a običajno po prvih tednih ali mesecih navdušenje popusti, nastopijo finančne težave in domotožje. Da se to ne bi zgodilo oziroma da bi tesnobne občutke lažje premagali, je še kako pomembno, da si študentsko sobo uredimo čim bolj po svojem okusu in željah. Ne nazadnje bo to zdaj naš dom in v njem se moramo počutiti prijetno.

V škatle in žepe lahko spravimo ogromno malenkosti. FOTO: Becky Wright/Getty Images

Mladi obožujejo pastelne barve, ki delujejo pomirjajoče in se podajo v vsak prostor. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Razen redkih srečnežev, ki si lahko privoščijo svoje stanovanjce ali si ga delijo z nekaj dobrimi prijatelji, se večina nenadoma znajde v neznanem okolju z neznanimi ljudmi, s katerimi so prisiljeni shajati na nekaj kvadratnih metrih površine. Da bi prehod v samostojno življenje nekoliko olajšali, psihologi tistim, ki menijo, da bi lahko imeli težave z domotožjem, svetujejo, naj s seboj odnesejo nekaj, kar jih bo spominjalo na dom. To najbrž ne bo lastna postelja ali dva metra velika plišasta žirafa, izberemo kakšno malenkost, denimo najljubšo blazino ali odejo pa posteljnino, fotografije, slike, sveče z najljubšim vonjem, manjše plišaste igrače in podobno. Še posebno veliko moč ima vonj, zato psihologi najbolj anksioznim svetujejo prav nekaj z vonjem, ki jih bo spominjal na tiste ljudi, ki jih bodo najbolj pogrešali.

Krasen dodatek so male led luči, ki jih obesimo na steno, nanje pa pripnemo fotografije in druge okraske.

Stojalo za prenosnik

Ko si sobo z nekom delimo, ni pomembno le to, da bo udobno nam, uvideven je treba biti tudi do sostanovalca oziroma sostanovalke, zato ogromne igrače, ki bi zasedle polovico sobe, raje pustimo doma, enako velja za močne okrasne luči in glasne naprave, ki jim glasnosti ne moremo znižati. Popolnoma nič pa ne bo narobe, če si pri ustvarjanju občutka domačnosti pomagamo z malimi led okrasnimi lučkami, ki jih obesimo na steno, nanje pripnemo najljubše fotografije, umetno cvetje ali druge okraske. Prav to je tudi najljubša sobna dekoracija ameriških pripadnikov generacije Z, torej tistih, rojenih med letoma 1997 in 2010, je pokazala nedavna anketa, ki so jo izvedli tamkajšnji notranji oblikovalci. Generacija Z poleg tega obožuje barve, še posebno pastelne, kombinirajo pa jih prosto po navdihu. V nasprotju s starejšimi generacijami se ne obremenjujejo s pravili kombiniranja barv, pomembno je le, da jim je končni rezultat všeč. Kljub temu je dobro upoštevati, kako določene barve vplivajo na naše počutje. V sobi, kjer spimo, se je denimo bolje izogniti rdeči, ki nas napolni z energijo, namesto da bi se ob pogledu nanjo umirili in zazibali v spanec. Enako velja za oranžno.

Ni se treba vedno učiti le za mizo. FOTO: Nortonrsx/getty Images

Da se ne bo treba ves čas učiti ob pisalni mizi, si priskrbimo večjo in nekoliko tršo blazino, ki bo primerna opora za hrbet, ko se bomo učili v mehki postelji, priporočljivo je izbrati tudi stojalo za prenosni računalnik, da se na postelji, blazini ali odeji ne bo pregreval. Ker v malih študentskih sobah vedno primanjkuje prostora za shranjevanje, izmerimo, koliko ga je na voljo pod posteljo, ter kupimo dovolj velike okrasne škatle, kamor pospravimo knjige, zvezke in preostale reči, ki jih nekaj časa ne bomo potrebovali. Seveda ne bo nič narobe, če v trgovini vzamemo povsem navadne škatle in jih okrasimo sami. Odlični za shranjevanje so tudi votli tabureji pa posebni organizatorji z žepi, ki jih obesimo na steno.