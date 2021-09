Za prenovo potrebujemo le nekaj barve

Omarica bo videti povsem drugače, če pobarvamo le zadnjo ploskev.

Po letih življenja med istim pohištvom in bolj ali manj enakimi dodatki si mnogi zaželijo spremembe, ne pa tudi veliko dela, ki ga ta običajno prinese s seboj. Prenova doma namreč lahko hitro postane zahteven projekt, ki se zažre v proračun in načne živce. A ni treba, da je tako. Z nekaj manjšimi triki lahko namreč dosežemo zelo velik učinek za relativno malo denarja. Omare s steklenimi vratci bodo kot nove, če zunanje lesene dele pobarvamo z eno barvo, zadnjo ploskev, ki jo je mogoče videti skozi steklo, pa z drugo, najbolje kontrastno. Kombinacije, ki jih priporočajo mnogi notranji oblikovalci, so denimo bela in zamolklo rožnata, topla rjava in temno modra ter siva in rumena. Pazimo le, da se barve ujemajo ne le med sabo, temveč tudi z vsebino omarice. Tudi kuhinjo lahko z nekaj barve povsem spremenimo, tudi v tem primeru pa oblikovalci svetujejo, da ustvarimo kontraste: leseno delovno površino denimo pustimo takšno, kot je, omarice pod in nad njo pa prebarvamo denimo v temno modro, če dodamo še zlate ročaje, bo kuhinja videti povsem kraljevsko. Preden se lotimo barvanja, se odpravimo v prodajalno in primerjamo vzorce ter njihove kombinacije, da ne bi bilo pozneje slabe volje. Vsak odtenek temno modre se namreč ne poda k vsakemu odtenku lesa, temveč le tistim, ki imajo v sebi tople podtone, hladne je bolje kombinirati s toplimi barvami, kot je denimo oranžna. Rdečo uporabimo le, če nam je res všeč, opozarjajo oblikovalci, saj gre za močno barvo, ki se je lahko hitro naveličamo, še posebno če prekriva večje površine, ki so večino časa v našem vidnem polju.Z malce barve hitro in enostavno popestrimo tudi ploščice v kopalnici. Potrebujemo srednje širok čopič z zašiljeno konico in barvo za steklo in keramiko. Tehnika ni primerna za celotni prostor ali steno, izberemo le del, nato pa po ploščicah začnemo slikati črte. Te so lahko različnih dolžin, potekajo lahko nekatere vodoravno, druge navpično ... po želji. Manj pogumni lahko namesto barve izberejo samolepilno folijo: narežemo jo na kvadrate velikosti posameznih ploščic ter jih nalepimo tako, da ustvarimo poljuben vzorec.