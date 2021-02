Za pokojno mamo sem skrbela do zadnjega dne, okoristil pa se je moj brat

Skoraj leto dni je počasi in boleče umirala, brat se je šolal v drugem kraju, oče je delal. Bila sem doma z dojenčkom in možem, kuhala, prala, likala in pospravljala sem za celo družino, vse stroške smo delili na število prijavljenih oseb v hiši, ponoči pa sem odhajala na delo in se vračala v zgodnjih jutranjih urah, ob tem pa še opravljala študij. Preberite več na Onaplus.si