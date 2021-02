Za osvežitev doma: divje in neokrnjeno

Manjkati ne sme rdeča opeka. FOTO: Lcballard/Getty Images

Bliža se pomlad, ko bo okolica hiš znova ozelenela in se odela v pisane barve cvetja. Letošnje smernice pri cvetličnih zasaditvah pa so nekoliko drugačne od prejšnjih let. Konec je z vrtovi, na katerih mora biti vse na svojem mestu, z do potankosti urejenimi gredicami in umetelno obrezanimi grmički. Vračamo se k naravi, divji in neokrnjeni, ki ponuja zavetje in hrano različnim pticam in žuželkam. V ospredju bodo visoke okrasne trave, cvetje, ki čim bolj spominja na travniško, in tisto, ki je najboljša paša za čebele.Med rastlinami, ki jih čebele, čmrlji pa tudi metulji in druge koristne žuželke obožujejo, so denimo metuljniki, španski bezeg, hortenzije, divje artičoke, osat, plazeči skrečnik, navadni pljučnik, mak, ameriški slamnik in žafran. Vse od naštetih bodo ustvarile videz divjega vrta, med cvetoče rastline posadimo še nekaj okrasne trave, denimo visoke in košate obrade, masnice, kraslike ali trstikovce. Letošnji smernice pri vrtnih zasaditvah gredo na roko tistim, ki jim košnja trave ni najljubše opravilo, saj so tudi urejene trate brez vsakršnega plevela stvar preteklosti. Naj trava zraste, prav tako med njo pustimo marjetke, regrat in druge divje cvetlice, ki bi jih sicer zavzeto kosili ali pulili. Če smo jih v preteklosti že povsem izkoreninili, pa so v vrtnarijah na voljo posebne mešanice semen travniških cvetlic, trav in zelišč, ki jih zasejemo med trato. Tistim, ki težko zberejo pogum, da bi skrbno negovano trato vrnili naravi, strokovnjaki svetujejo, naj začnejo počasi. Za začetek bo dovolj, da določimo košček vrta oziroma trate ter nanj posejemo travniške rastline in jim pustimo rasti po svoje. Če nam bo rezultat všeč, pa divji vrt postopoma razširimo. V bližino ne pozabimo postaviti hotela za žuželke, v katerem se bodo lahko skrile pikapolonice, čebele samotarke, navadne tenčičarice, strigalice in druge koristne žuželke.S smernicami pri zasaditvah so usklajene tudi vrtna oprema in druge podrobnosti, ki naj bodo čim bolj naravne. Enako kot v notranjih prostorih bo letos tudi zunaj zelo priljubljena rdeča opeka. Lahko jo položimo po vrtnih poteh, z njo ustvarimo terasaste cvetlične gredice, stopnice, nižje ali višje zidove in podobno. Še eden od letos priljubljenih materialov je les, ki naj bo le malo obdelan, čim bolj naravnega videza. Grče in druge nepravilnosti v lesu niso več napake, ki jih je treba odstraniti ali zakriti, temveč okras. Še posebno bo priljubljeno masivno vrtno pohištvo, narejeno iz hlodov, tudi lesenih palet. Slednje bo še posebno razveselilo vse, ki so spretni z orodjem, saj so palete lahko dostopne in poceni, z malo truda in spretnosti pa lahko iz njih ustvarimo vse mogoče, od vrtnih klopi in miz do visokih gred. Letos je menda predvsem v Veliki Britaniji naraslo povpraševanje po bazenih, tako samostoječih kot vgradnih, tudi vrtnih utah in paviljonih. Strokovnjaki ta trend pripisujejo pandemiji, tako obstoječi kot morebitnim novim. Lani smo zaprtje občinskih in državnih meja dočakali nepripravljeni, da se to ne bi ponovilo, pa si zdaj večina želi dom in njegovo okolico narediti čim bolj prijetno in zabavno zatočišče, kjer bodo brez težav, celo z veseljem, preživljali proste trenutke, in če bo treba, tudi dopust.