Za novo dobo nadstandardnega potovanja. Mercedes-Benz EQE SUV

Mercedes-Benz raznovrstno ponudbo električnih vozil bogati z modelom EQE SUV. Športno terensko vozilo zagotavlja nove tehnične rešitve na področju popolnoma električnih vozil in nadstandardno izkušnjo potovanja z avtomobilom. Pri tem ni pomembno, ali govorimo o inovativnem električnem pogonu, ki omogoča neslišne pospeške super športnikov, potovalnem udobju z zračnim vzmetenjem, ki je na ravni najdražjih limuzin, prostorskem udobju ali pa o tehniki in povezljivosti, izbranih materialih v notranjosti in dosegu, ki je zaradi izjemne aerodinamike tudi pri avtocestnih potovalnih hitrostih nadstandarden. Mercedes-Benz EQE SUV postavlja nove mejnike električne mobilnosti in brezkompromisno pelje v prihodnost.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Star import d.o.o