Za mehko perilo in čist pralni stroj

Alkoholni kis pri pranju perila ni novost, tisti, ki ga uporabljajo v ta namen, mu praviloma namenjajo vlogo mehčalca. Uporaba je povsem preprosta: med pranjem namesto industrijskega mehčalca v dozirno posodo nalijte alkoholni kis, ki bo na naraven način zmehčal tkanine. Postopek je primeren za vse, ki zaradi občutljive kože ne smejo ali nočejo uporabljati industrijskih mehčalcev. A ta učinek še zdaleč ni edini. Poglejte še druge razloge, zakaj ga uporabljati pri negi perila.

Poskrbi za čist pralni stroj in likalnik ter seveda njuno dobro delovanje. FOTO: Aaronamat, Getty Images

Včasih se vlažno umazano perilo navzame vonja po plesni, ki je trdovraten in ga pranje ne odstrani, ga pa lahko alkoholni kis: brisače in drugo perilo z vonjem po plesni in zatohlem položite v stroj, namesto praška v dozirno posodo nalijte kis in poženite program splakovanja. Operite kot običajno, s pralnim praškom. Kis učinkovito premaguje tudi vonj po znoju. Ta pri programih za pranje občutljivega perila velikokrat ostane na oblačilih, izginil pa bo, če boste predele pod pazduhami prej poškropili z alkoholnim kisom, počakali deset minut in nato oprali kot običajno.

Barve opranih tkanin bodo živahnejše.

Belo spet belo

Če so vaša občutljiva bela oblačila zaradi pogostega pranja postala sivkasta, rešitev ponuja kis, saj deluje kot belilo: 120 mililitrov ga pred ciklusom izpiranja nalijte v dozirno posodo stroja, kamor sicer dodajate mehčalec. Če bi radi, da bi bele bombažne nogavice in kuhinjske krpe spet dobile belino, v velik lonec vode nalijte 240 mililitrov kisa, dodajte perilo in na štedilniku segrevajte do vretja. Pustite čez noč in tkanine operite kot običajno. Ker alkoholni kis pripomore k spiranju detergenta, poskrbi tudi za živahnejše barve opranih tkanin: dodan med programom izpiranja pomaga pri odstranjevanju detergenta iz vlaken, so oblačila, zlasti črna in drugih temnejših odtenkov, po pranju z njim izrazitejših barv.

Uporabljamo ga namesto mehčalca. FOTO: Preeyaporn Leekiatanan, Getty Images

Če bi se radi znebili drobnih luknjic, ki sčasoma nastanejo ob šivih ali robovih oblačil, s kisom navlažite krpo, jo položite na oblačilo, nanjo pritisnite likalnik vendar, pozor: izberite tkanini primerno temperaturo, da ne bi poškodovali blaga.

Štirikrat na leto

Ostanki detergenta in vodnega kamna, ki se nalagajo znotraj pralnega stroja, so lahko krivi za neprijetne vonjave naprave in tudi njene okvare, zato je stroj treba občasno očistiti. Vsaj štirikrat na leto na ciklu z najvišjo temperaturo poženite prazen pralni stroj, še prej pa vanj nalijte 500 mililitrov kisa.

Močnejši od dima Če so se vaša oblačila, ki jih smete prati v stroju, navzela vonja po cigaretnem ali dimu drugega izvora, med izpiranjem v stroj nalijte 120 mililitrov kisa in težava bo izginila. Tkanine, ki jih ne smete prati, izpostavite pari s kisom: v kad v kopalnici ali v večji lavor nalijte vrelo vodo, dodajte ji 240 mililitrov kisa in nad paro, ki se sprošča obesite oblačila. Počakajte, da drobne kapljice prodrejo v tkanine, in jih nato dodobra posušite.

Na podoben način očistite likalnik: z uporabo običajne vode se v njegovih režah, skozi katere prihaja para, naberejo ostanki mineralnih snovi. Namesto vode v dozirno posodo nalijte mešanico iz polovice vode in alkoholnega kisa, počakajte, da se segreje, in skozi reže vsaj pet minut spuščajte paro. Postopek ponovite z destilirano vodo, nato pa z likalnikom polikajte staro krpo in poskrbite, da se bodo odstranili res vsi ostanki, ki se nabirajo v likalniku.