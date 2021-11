Za medenje kakijev je odločilna temperatura

Večina kakijev ni primerna za uživanje takoj po obiranju, ko je meso še trdo, ker vsebuje veliko taninov, zaradi katerih je trpko. Gotovo ste že slišali koga reči, da takšen kaki potegne usta skupaj. Obstajajo pa izjeme, to so sorte, pri katerih so tudi trdi plodovi brez grenčin in jih lahko jemo kot jabolka: to so sorte o'gosho, cioccolatino, jiro, melella, zollona. Če se pri prodajalcu niste pozanimali o imenu sorte, je seveda bolje, da vse kakije umedite.

