Malo modelov avtomobilov tako močno definira odnos celotne matične znamke kot serija 3 pri BMW. Trenutni model je v sredini življenjskega cikla, ko je ravno pravi čas za večjo prenovo, preden se bo zgodila preobrazba v popolnoma nov model. BMW 3 ostaja najbolje prodajani avto te znamke in od daljne predstavitve leta 1975 so jih prodali več kot 16 milijonov. Kakovost ostaja Zunaj hitro opazimo povečani sprednji ledvički, zaščitni znak tovarne. Bočne linije so poostrene, zadnja pa močno spominja na serijo 5, kar je pravzaprav dobra novica. Avto zato deluje daljši, širši in odločnejši. Notranjo...