Za manj dolgočasna oblačila: svetla pobarvamo, temna razbarvamo

Najbolj enostaven način, kako iz starega oblačila narediti novo, je, da ga pobarvamo ali poslikamo. Že lani se je v prodajalne vrnil eden najbolj prepoznavnih trendov 70. let prejšnjega stoletja, ki ga običajno povezujemo s hipiji – oblačila s psihedeličnimi vzorci v mavričnih barvah, v angleško govorečih deželah tem vzorcem rečejo tie dye, po načinu izdelave.

Spiralo dobimo tako, da tkanino v sredini primemo z dvema prstoma in zavrtimo, da dobimo obliko polžka. FOTO: Kvladimirv/Getty Images

Tie pomeni zavezati, dye pa pobarvati. In natanko tako pridemo do omenjenega vzorca. Ta je seveda lahko zelo različen, odvisno od tega, kako tkanino zmečkamo in zvežemo, pa tudi, koliko barv uporabimo. Da bi se barve čim bolje oprijele vlaken, uporabimo svetlo oblačilo, najboljše belo in izdelano iz naravnih materialov, najbolje bombaža.

Ko smo majico zvili v trden krog, ga pritrdimo z elastikami in se lotimo barvanja oziroma brizganja barv na tkanino.

V trgovini s pripomočki za ustvarjanje ali s šiviljskim materialom kupimo barve za tekstil, če nismo prepričani, katero uporabiti, se posvetujmo z zaposlenimi ter jim povejmo, za kaj jih potrebujemo. Uporabimo lahko le eno, v tem primeru bo vzorec ostal v barvi oblačila, ali pa jih kombiniramo več. Barve za tovrstno barvanje oblačil so običajno na voljo v tekoči ali trdni obliki, nekatere je treba pred uporabo zmešati z vodo, drugih ne, na voljo so kompleti več barv ter ostalih pripomočkov, ki jih bomo potrebovali za ustvarjanje, torej elastik, stekleničk z aplikatorjem, zaščitnih rokavic, zaščite za oblačila in površino, na kateri bomo tkanino barvali, in podobno. Vse to imamo najverjetneje že doma, za zaščito sebe in površin lahko denimo preprosto uporabimo velike vreče za smeti ali pa oblečemo že zamazana delovna oblačila in se barvanja lotimo na trati pred hišo.

Mečkanje ustvari vzorec

Oblačilo, ki ga želimo pobarvati, najprej operemo, a ga ne posušimo, vsaj ne povsem. Dovolj bo, če po pranju v pralnem stroju še dvakrat zaženemo centrifugo. Zdaj je na vrsti najpomembnejši del celotnega procesa, mečkanje, ki bo ustvarilo vzorec. Eden najpogostejših je spirala, še posebno na majicah. Dobimo jo tako, da z dvema prstoma primemo kos tkanine in počasi vrtimo, dokler se vsa majica ne zvije v obliko polžka. Pomagamo si lahko tudi z dvema kitajskima paličicama, ki ju uporabimo namesto prstov. Ko smo majico zvili v trden krog, poskrbimo, da se ne bo odvil, in sicer tako, da ga pritrdimo z elastikami, tremi ali štirimi, ki naj bodo približno enako oddaljene med seboj. Zvitek položimo na rešetko, lahko tisto, ki jo vzamemo iz pečice, pripravimo barve in se lotimo barvanja oziroma brizganja barv na tkanino. Kaj bo nastalo, bo presenečenje do konca.

Belilo lahko zgolj poškropimo po oblačilu in ustvarimo zanimiv vzorec.

Kako dolgo pustimo barve učinkovati, je odvisno od proizvajalca in vrste barve. Pri nekaterih je dovolj ena ura, pri drugih je treba čakati tudi do 24 ur. V slednjem primeru pazimo, da se tkanina vmes ne posuši, zato jo zavijemo v vrečko ali folijo. Po določenem času elastike odstranimo in oblačilo razgrnemo, nato pa pod tekočo vodo ostanke barve dobro speremo in na koncu oblačilo operemo v pralnem stroju kot običajno.

Na temnih barva ne bo vidna, zato na njih uporabimo belilo, postopek je povsem enak.

Na enak način lahko pobarvamo oziroma razbarvamo črna in druga temna oblačila, le da namesto barv uporabimo belilo. Učinek res ne bo tako barvit, a ne bo nič manj zanimiv in unikaten. Posebne vzorce lahko ustvarimo tudi tako, da belilo vlijemo v steklenico z razpršilom in z njim majico poškropimo na naključnih predelih. Po majici lahko razporedimo različne predmete, denimo ključe, lik, ki ga izrežemo iz trdega papirja, ali pa črke, in jih na majico položimo tako, da sestavimo besedo ali ime. Vse poškropimo z belilom, deli pod predmeti bodo ostali takšne barve, kot so bili, tisti okrog njih pa se bodo razbarvali.