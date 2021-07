Za ljubitelje zelišč na obzorju nekaj novega

Holistična zeliščarka Sabina Grošelj Foto: Primož Hieng

Vodenje po vrtu bo ob 10. in 17. uri.

V okviru projekta Samostan – mesto srečevanj smo uredili in zasadili zeliščni vrt, katerega vrata vam ponosno odpiramo v petek, 2. julija Predstavila nam ga bo partnerica projektaz Vrta zdravilnih rastlin, d. o. o., ki ga je tudi zasnovala. Vodenje bo ob 10. in 17. uri, poleg ogleda pa boste lahko kupili zeliščne pripravke,« so sporočili iz kamniške občine.Vrt je namenjen vzgoji raznovrstnih zelišč in izobraževanju, seminarjem, šolam in skupinam, saj želijo poudariti pomembnost narave in naravnih pripravkov v našem življenju. Zraven so sušilnica in predelovalnica, v kateri pripravljajo zelišča za vključitev v lastno blagovno znamko Doroteja, ter stalna muzejska zbirka zelišč in zeliščarstva.Holistična zeliščarka in svetovalka za zdravje, telo, dušo in um, lastnica znamke Vrt zdravilnih rastlin in šole za zdravje Objemi zdravje Sabina Grošelj se z vzpostavljanjem zeliščnih vrtov ukvarja že osem let. Vedno gleda celostno in daje prednost lokalnim zeliščem, grmom in drevesom, vendar se rada poigra z novostmi in posebnostmi. Tako se v njeni kolekciji znajdejo tudi avstralski čajevec ali mongolski astragalus poleg naše arnike in tavžentrože ter vseh preostalih 300 izjemnih zdravilnih rastlin.Kot udeleženka projekta Samostan – mesto srečevanj sodeluje pri vzpostavitvi oziroma preurejanju samostanskega vrta za obzidjem. Z zavodom in prostovoljci pod mentorstvomter javnimi delavci občine Kamnik so neurejeno območje 15 x 30 m neenakomernih oblik preoblikovali z gradniki, ki so bili na voljo brez vnosa ali škode na kulturni dediščini. Napajajo ga toplota kamnitih obrob, kipcev, zelenja travnate preproge in mavrica barv rož, jagodičja in 200 vrst različnih zdravilnih rastlin. Na vrtu bodo nabirali ekološka zelišča, ki se bodo znašla v čajih, sirupih, oljih, mazilih, blazinicah in še kje. Kraljica vrta bo vsekakor vrtnica.