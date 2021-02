Za ljubitelje igric je še vedno aktualen PS4

Igralni plošček dualshock 4 je v primerjavi s predhodnikom udobnejši in zmogljivejši.

PS4 z visoko ceno

115 milijona PS4 je bilo prodanih.

Suhi PS4

Edini problem je precej visoka cena.

Igre in igrice

3. Igre za PS4 bodo večinoma delovale tudi na PS5.

Medijski center

2. Nabor iger za PS4 je fantastičen.

Kompatibilnost za nazaj

1. PS4 je še vedno zelo zmogljiva konzola.

Medtem ko Slovenija in ves svet čaka na nove pošiljke konzole naslednje generacije sony playstation 5 ali PS5 na kratko, je prejšnja generacija igralne postaje v bistvu zelo aktualna. Tudi prodajalci zabavne tehnike so hitro pogruntali, da lahko na račun zamud pri dobavi petice še presneto dobro tržijo štirico, ki je še vedno zelo zmogljiv strojček.Saj je res, da ima PS5 boljšo, podrobnejšo in gladkejšo grafiko in da zna izrisovati ultra realistične sence, a tudi stari dobri PS4 je ena hudirjevo dobra konzola.Vseeno pa ob prihodu svoje naslednice ne bi smela imeti tako visoke cene. Če pogledamo maloprodajne cene za PS4 pro z 1 TB trdim diskom in PS4 slim s 500 GB diskom, ugotovimo, da je za prvega (brez dodatkov) pri nas treba odšteti od 380 do 440 evrov, za drugega pa okoli 350 evrov. Za PS5 z optično enoto bo treba odšteti 499 evrov, za digitalno različico pa 399 evrov! Ni prav velika razlika, kajne? Res pa je, da pri Sonyju pravijo, da PS5 prodajajo po »strateški ceni«, pri čemer naj bi bila cena nižja od proizvodnih stroškov.A trgovci izkoriščajo dejstvo, da nove konzole še vedno ni oziroma da – vsaj v naše loge – prihaja po kapljicah in da ima stara še vedno dovolj dobro grafiko, da lahko prepriča marsikoga. In dejansko se PS5 po svetu prodaja odlično: Sony je od splovitve konzole novembra lani pa do konca leta prodal rekordnih 4,5 milijona primerkov. Potem pa je tu še problemček z novimi igrami, razvitimi prav za PS5. Sony je svojo prodajo vedno utrjeval z odličnimi ekskluzivnimi igrami, ki pa jih za novi PS5 še ni. Na trgu je sicer nekaj novih iger, ki so narejene tako za PS4 kot za PS5, ni pa še iger, ki bi znale resnično izkoristiti strojne zmogljivosti konzole nove generacije.V ljubljanski gamerski trgovini Goblin, kjer prodajajo videoigre za vse mogoče platforme, konzole in dodatno opremo, so mi prijazno posodili PS4 slim s pol terabajta velikim diskom. PS4 slim, ki je na trg prišel leta 2016, je strojno skoraj identičen originalnemu PS4 (letnik 2013), le da ima za 40 odstotkov manjše ohišje, je energetsko varčnejši, ima hitrejše vtičnice​ usb 3, izgubil pa je optični avdioizhod. Skoraj istočasno kot slim je na trg prišla tudi nadgrajena različica pro s terabajtnim diskom, hitrejšim procesorjem in z zmogljivejšo grafično kartico, ki je zmogla oddajati sliko v ultra visoki ločljivosti 4K.PS4 slim je s svojim minimalističnim videzom precej nevpadljiv in se dobro zlije z drugimi komponentami, ki jih po navadi hranimo nekje v bližini televizorja. S televizorjem ali z A/V-sprejemnikom (kar je zelo priporočljivo, saj playstationi obvladajo prostorski zvok) se poveže s hdmi-kablom, prek katerega se pretakata slika in zvok, s spletom pa se poveže prek wifija ali pa utp-kabla. Spredaj sta poleg reže za blu-ray disk še dva usb-vmesnika, od katerih je srednji namenjen povezovanju in polnjenju (sicer brezžičnega) igralnega ploščka.Pri Goblinu so mi posodili tudi nekaj iger, par pa sem jih kupil po akcijskih cenah v Playstationovi spletni trgovini in jih prenesel na konzolo. Za mlajšo generacijo sem naložil LittleBIGPlanet 3, prikupno ploščadno arkadno igro, za svojo vojaško dušo streljačino iz serije Call of Duty s podnaslovom Black Ops 3, sodobni remake legendarnega Dooma iz leta 1993, v katerem kot vesoljski marinec mesarimo demone, ki so napadli Mars, pa vsegeneracijsko akcijsko pustolovščino Jedi: Fallen Order, ki igralca popelje v svet Vojne zvezd, postapokaliptično strelsko pustolovščino Metro Exodus, pobesnelo arkado Ratchet & Clank, dirkaški Need for Speed: Payback, izvrstno »filmsko« akcijsko pustolovščino Uncharted 4, za konec pa še strašljivo platformsko-ugankarsko pustolovščino Little Nightmares.Dualshock 4 je bil velik korak naprej od prejšnjih igralnih ploščkov, saj je poleg klasičnega nadzora omogočal tudi uporabo s premikanjem in obračanjem samega kontrolerja, med igralnima paličicama pa je tudi drsna ploščica. V primerjavi s ploščkom tretjega playstationa je dolgotrajna uporaba veliko manj naporna, saj ima dualshock 4 daljši ročici, ki ju je lažje držati. Mimogrede, novi igralni plošček za PS5 se imenuje dualsense in predstavlja dodaten skok v nadzoru nad dogajanjem v videoigrah. Priznati pa je treba, da je za streljačine še vedno najbolje uporabljati kombinacijo tipkovnica-miška, saj omogoča neprimerno večjo natančnost in odzivnost. Da o volanu za dirkaške igre niti ne govorim.Playstationi so že dolgo pravi medijski centri. Prvi playstation je sprejemal cedeje, drugi devedeje, tretji že bru-raye, četrti pa 4K blu-raye. PS4 lahko predvaja filme in glasbo ter se povezuje s priljubljenimi pretočnimi servisi, kot so Netflix, Amazon prime video in youtube.Večji poudarek je tudi na družabnosti, saj se lahko igralci, registrirani v Playstationovo mrežo, povezujejo in igrajo drug z drugim. Na voljo je seveda tudi trgovina playstation store, kjer je na prodaj množica klasičnih in novih iger za PS4, pri čemer se splača preverjati, kdaj so kakšne akcije, ko se da dobiti določene igre po prav smešni ceni.Playstation 4 ni znal poganjati iger za svojega predhodnika PS3, kar pa v bistvu ni nič strašnega, saj je za štirico v teh letih nastalo ogromno odličnih iger.A če PS4 ni bil kompatibilen s predhodnikom, pa je tega sposoben novi PS5, na katerem je menda mogoče igrati veliko večino iger za PS4. Prav to je tudi eden od adutov novega playstationa, ki je na police (kjer ga sploh imajo, seveda) prišel s precej slabim naborom novih iger. Škoda je le, da so trgovci izkoristili pomanjkanje novih konzol in prejšnjo generacijo prodajajo po navitih cenah.