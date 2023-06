Za lepo oprano perilo

Čeprav se zdi pranje perila za večino mala malica, kajti vsakodnevno opravilo je že povsem rutinsko, mnogi tedaj, ko napolnijo ali izpraznijo pralni stroj, storijo katero od napak, ki škoduje oblačilom, okolju in tudi nepogrešljivi napravi. Zato poglejte, čemu se je treba obvezno izogibati.

Količino perila prilagodite velikosti stroja. FOTO: Katarzynabialasiewicz, Getty Images

Preveč mehčalca

Splošno prepričanje je, da pranje pri nižji temperaturi ohranja nežne tkanine, kar sicer drži, a če uporabljate napačen prašek, perilo ne bo dobro oprano. Detergenti v prahu se namreč pri nizkih temperaturah ne raztopijo in na oblačilih puščajo sledi v obliki madežev. Rešitev je tekoči detergent oziroma uporaba sredstva, ki je namenjeno pranju občutljivega perila pri nizkih temperaturah.

Še ena zelo pogosta napaka: preveč pralnega praška. To je slabo za tkanine, okolje, napravo in tudi za družinski proračun. Napolnjena merica, ki je priložena detergentu, je preveč, kajti prepričanje, da več praška pomeni temeljitejše pranje, ne drži. Idealna količina za pet kilogramov umazanega perila je tretjina merice. V nasprotnem primeru se detergent ne bo dobro spral in oblačila ne bodo dosegla zaželene čistoče.

Ko ven poberete perilo, ne zaprite vratc. FOTO: Dimarik, Getty Images

Dolgotrajna uporaba mehčalca v pralnem stroju ustvari lepljiv sloj neprijetnega vonja, ki v sebi zadržuje bakterije, te se med pranjem prenašajo na oblačila. Znak, da pretiravate z njim, so umazana dozirna posoda, madeži na perilu in neprijeten vonj iz naprave. Namesto mehčalca uporabljajte alkoholni kis: ta perilo lepo zmehča, poudari vonj pralnega praška, hkrati pa vsakič znova očisti pralni stroj.

Vratca naj bodo odprta

Pretiravanje s količino perila je slaba ideja. Oblačila se namreč ne operejo temeljito, hkrati so po pranju močno zmečkana. Količino perila prilagodite velikosti bobna in upoštevajte navodila proizvajalca stroja. S tem ga boste morda res morali namesto enkrat vključiti dvakrat, a oblačila bodo zagotovo čista, manj zmečkana in dlje uporabna.

Ni res, da več praška pomeni temeljitejše pranje. FOTO: Getty Images

Mnogi potem, ko iz pralnega stroja poberejo perilo, njegova vrata zaprejo, kar je velika napaka. Kajti v tem primeru se v napravi zadrži vlaga, s tem se tvori plesen ter tudi rja, hkrati se na vlažnih površinah ustvarijo idealne razmere za množenje bakterij, ki se, zlasti ob pranju pri nizkih temperaturah, prenesejo na tkanine. Rešitev vseh teh težav sta puščanje odprtih vrat ter občasna dezinfekcija: v dozirno posodo nalijte 100 mililitrov alkoholnega kisa, v boben pa stresite tri žlice sode bikarbone. Stroj vključite pri najvišji temperaturi in pustite, da se odvrti ves cikel.