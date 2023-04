Za kroj uporabimo najljubšo majico (FOTO)

Da bi sešili enostavno poletno majico brez rokavov, najprej potrebujemo kroj. Lahko ga izdelamo s pomočjo že obstoječe majice, ki se nam dobro prilega, ali pa ga z malce spretnosti naredimo sami. V tem primeru potrebujemo še šiviljski meter in morda nekoga, ki nas bo pomagal izmeriti. Izmerimo dolžino od vrha ramen do točke, do kamor želimo, da majica sega, obseg okrog prsnega koša, obseg pasu (najožji del trupa), obseg bokov (najširši del), širino ramen, torej od stika ramen z vratom do ramenskega sklepa, in širino vratu. Vse mere zapišemo, nato pa se lotimo risanja kroja.

Pas je najožji del trupa. FOTO: Dragonimages, Getty Images

Da bi porabili manj papirja, majico po dolžini prepolovimo in nanj obrišemo zgolj polovico.

Na papir označimo vrh ramen in zarišemo črti, ki naj bosta tako dolgi, kot znaša širna ramen. Vmes pustimo toliko prostora, kolikor znaša širina vratu. Če bo majica bolj ohlapna, bodo obsegi prsnega koša, pasu in bokov bolj smernice in se jih ni treba strogo držati. Pravokotno na vrh ramen zarišemo črto, ki naj bo tako dolga, kot bo dolga majica, nato pravokotno nanjo označimo, kje so prsni koš, pas in boki, ter povsod zarišemo polovico izmerjenih obsegov. Označbe nato s svinčnikom narahlo povežemo, pri čemer pazimo, da je odprtina za ovratnik zaobljena, enako velja pri odprtini za roke. Če šivamo bolj ohlapno majico, vsem obsegom dodamo nekaj centimetrov. Ko smo z obliko zadovoljni, naokoli in naokoli na nekaj mestih odmerimo dodatni centimeter in označbe povežemo, običajno to naredimo s črtkano črto.

Za bolj ohlapno majico obsege primerno prilagodimo. FOTO: Febriana Suwarningsih, Getty Images

Dobili smo sprednji in zadnji del majice, ki ga izrežemo, z bucikami pripnemo na blago in s krojaško kredo obrišemo, nato kroj odpnemo, prestavimo na nov del blaga ter ponovimo. S kredo označimo tudi črto centimeter od roba, po njej bodo namreč potekali šivi. Oba dela izrežemo, obrnemo z notranjo stranjo navzven ter odprtine za roke in vrat in oba spodnja dela majice zarobimo. Zdaj oba dela položimo drugega na drugega, blago naj se stika s tistim delom, ki bo na zunanji strani, ter po prej omenjeni črti zašijemo skupaj na obeh straneh ter na vrhu ramen.

Širino bokov izmerimo na najširšem delu. FOTO: Fotoduets, Getty Images

Potrebujemo šiviljski meter, svinčnik, po potrebi radirko, ravnilo, kredo, bucike, ostre škarje, blago, sukanec in šivanko ali šivalni stroj.

Izberemo primerno blago

Za vajo je seveda veliko bolj enostavno kroj narisati po že obstoječi majici, ki jo enostavno položimo na papir in obrišemo, nato naokoli in naokoli dodamo še centimeter za šive. Da bi prihranili nekaj papirja, lahko majico po dolžini prepognemo na pol ter obrišemo in iz papirja izrežemo zgolj polovico, na blago pa jo nato prenesemo tako, da kroj zgolj prezrcalimo na drugo stran sredinske navpične črte. Da bi takšen kroj narisali zgolj z uporabo mer, bo treba malce več računati, saj v tem primeru ne bomo uporabili polovic obsegov, temveč četrtine pa polovico širine vratu. Dolžina in širina ramena ostaneta enaki.

Zelo tankim in gladkim ali preveč raztegljivim materialom se je sprva bolje izogniti. FOTO: Stevo24, Getty Images

Pomembno je tudi, kakšno blago izberemo, še posebej za prvič je priporočljivo, da to ni pretanko in preveč gladko, saj ga je težko rezati in šivati, težave lahko, predvsem pri šivanju, povzročajo tudi preveč raztegljive tkanine. Veliko lažje bo šlo denimo z bombažnim džersijem ali čisto običajno bombažno tkanino. V čem je razlika? Džersi ni vrsta materiala, ampak način tkanja oziroma pletenja, izdelan je lahko tako iz umetnih kot naravnih vlaken, za vse vrste pa je značilno, da so nekoliko raztegljive. Bombažni džersi se v glavnem uporablja za šivanje vseh vrst majic, jopic, tunik, otroških in športnih oblačil, a je treba z njim pri pranju ravnati previdno, saj se pri visokih temperaturah rad skrči.

Odprtine za roke in vrat ter spodnja dela majice zarobimo. FOTO: Alexey_arz, Getty Images