Za kaktuse usodne napake

Čeprav so kaktusi in drugi sukulenti na videz nezahtevne rastline, se pogosto zgodi, da zaradi nepravilne nege žalostno propadejo. To so največje napake pri vzgoji teh rastlin. Lončki brez luknjic Res je, da je kombinacija pisanih lončkov in kaktusov očem prijetna, žal pa ne ustrezna za rastline v njih. Večina teh ne mara preveč vlage, in če voda iz lončkov ne more odtekati, se kaktusom ne obeta nič dobrega. Luknjice v dnu in dobra drenaža sta zato najpomembnejši pri njihovi vzgoji. Pršenje namesto zalivanja Te rastline ne marajo pršenja. Pri tovrstni negi namreč lahko začno gniti, zato jih je treba pravilno zalivati, pršilke pa pustite za druge, načeloma lončnice, ki izvirajo iz tropskih krajev. Premalo vode Ne smejo se preveč zalivati, lahko pa je zanje usodno tudi premalo vode. Zaliti jih je treba vsakič, ko se zemlja, v kateri rastejo, posuši, zato s prstom redno preverjajte stanje. Kadar je substrat povsem suh, je čas za novo zalivanje. Premalo svetlobe Ker so kaktusi puščavske rastline in v naravi uspevajo pod žgočim soncem, je pomembno, da tudi v stanovanju rastejo na čim bolj sončnem in svetlem mestu. V mraku in temi žal ne bodo uspevali. Preveč rastlin v eni posodi Zasaditve, kjer različne rastline tvorijo čudovite kombinacije, so lepe na pogled, vendar ne pretiravajte s količino. Drži, da uspevajo na majhnem prostoru, a če je tega premalo, jim hitro začne primanjkovati hranljivih snovi in vode. Prav tako se izogibajte kombinaciji sukulentov z drugimi rastlinami, saj imajo praviloma povsem drugačne potrebe.

