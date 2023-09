Za jubilejni Praznik buč so naredili 20-metrsko rulado (FOTO)

Idilično naselje, tudi sedež občine tik ob hrvaški meji, je znova postalo osrednje zbirališče ljubiteljev buč, bučnega olja in drugih kulinaričnih dobrot. Potekal je namreč tradicionalni, že 20. praznik buč, ki je letos prinesel pravo kulinarično, kulturno in umetniško doživetje. Za vrhunec je nedvomno poskrbel slavnostni razrez 20-metrske bučne rulade velikanke, ki je bila prava paša za oči in brbončice.

Buče tudi likovno

Prizadevna ekipa oljarne Jeruzalem SAT, kjer so tudi ustvarili recept za to sladico, je vložila veliko truda in energije v pripravo te atrakcije. Lotili so se je že en teden prej; porabili so 740 jajc, 9 kg sladkorja in 14 kg mletih bučnih semen. Biskvit so premazali z namazom iz kisle smetane, nato pa ga zavili v rulado, skupaj so povezali skoraj 40 manjših rulad. Gledališka igralka Urška Vučak Markež je s šarmom in humorjem vodila obiskovalce skozi bogat program, v katerem ni manjkalo kulturnih in kulinaričnih presenečenj, kantavtor Tadej Vesenjak pa je z glasbo dodal piko na i nepozabnemu dogodku.

V sklopu praznika je društvo KUD Prasila praznovalo 10-letnico delovanja z razstavo srediških literatov in ljudskih grbov, ki je dodala kulturno dimenzijo dogodku. Otroci so se lahko preizkusili v likovnih delavnicah, na ogled je bila tudi razstava del, ki so nastala v čast prazniku buč.

Vpogled v pridelavo

V tekmovanju v kuhanju bučnega golaža se je letos pomerilo 10 ekip, ki so morale v 150 minutah v kotličkih na odprtem ognju pripraviti 5 litrov golaža. Strokovna komisija je med pripravo natančno spremljala in ocenjevala urejenost delovne površine, izvirnost jedi, strokovnost in okus, obiskovalci pa so potem seveda lahko okusili kulinarične stvaritve. Pa tudi sicer niso bili lačni, saj je za gurmanske užitke poskrbela kuharica iz televizijske oddaje Masterchef Brina Robinik Kobal.

Mojstrice peke so lahko upravičeno ponosne. FOTOGRAFIJE: @AGENCIJA VERUS

Dogajanje so popestrili likovni izdelki.

Prizorišče je bilo jesensko obarvano.

Obiskovalce je zabaval kantavtor Tadej Vesenjak.

Mojstrica je navdušila z jedmi, v katerih sta glavno vlogo odigrala buča in štajersko prekmursko bučno olje. Na meniju sta bili kremasta bučna juha, ki je z bogato aromo ogrela srce, in slastna bučna pita, ki je dodala sladko piko na i. A kulinarično doživetje se tu še ni končalo, saj je Brina pripravljala tudi posebne burgerje. Ti so navdušili z izvrstno kombinacijo okusov, ki jih je ustvarila z uporabo kuhane trgane svinjine, bombetk, oplemenitenih s štajerskim prekmurskim bučnim oljem, in posebno majonezo iz bučnega olja.

Posebno veljavo bučnemu olju daje Zaščitena geografska označba.

Štajersko prekmursko bučno olje, kulinarična dediščina regije, je bilo tako tudi letos v središču pozornosti. Obiskovalci so se lahko prepričali o njegovi vsestranski uporabi v kuhinji, poleg tega so spoznali tudi skrivnosti njegove izdelave, saj je Oljarna Jeruzalem SAT omogočila ogled proizvodnje. Posebno veljavo mu daje Zaščitena geografska označba.