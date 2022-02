Za hitrejše generalno čiščenje

Običajno enkrat na teden dodobra pospravite stanovanje. Največkrat je temu namenjena sobota. A preden se zadev tedaj lotite, se vam zdi, da bo vse skupaj res dolgo trajalo. Praviloma sobotno čiščenje res vzame veliko časa, obstaja pa trik, s katerim bo hitreje opravljeno in ob tem tudi učinkovitejše.

Dve strokovnjakinji za gospodinjska dela, Angela Bell in Georgia Dixon, priporočata metodo, ki lahko generalno tedensko čiščenje skrajša kar za dve uri. »S krajšim, hitrejšim čiščenjem med tednom se bo na površinah nabralo manj prahu in druge umazanije, zato bo delo ob koncu tedna lažje in hitreje opravljeno,« meni Dixonova. Skupaj sta razvili načrt za učinkovito, kot sta ga poimenovali, medčiščenje. Takole svetujeta:

Kuhinja

Posesajte tla in jih obrišite z vlažno krpo.

Temeljito obrišite vse delovne površine in korito.

Operite vso posodo.

Dnevna soba

Posesajte tla.

Obrišite okenske police.

Pobrišite prah.

Spalnica

Obrišite okenske police.

Zamenjajte posteljnino.

Kopalnica