Za goste Arburetuma narejena uporabna knjižica: nekaterim utegne biti zelo všeč

V Arboretumu Volčji Potok so izdali knjižico Vodnik po Arboretumu Volčji Potok. Knjižica žepnega formata je namenjena predvsem obiskovalcem, ki se ne odločijo za ogled z vodnikom, kljub temu pa si želijo pridobiti nekaj zanimivih informacij o parku. Namenjena je tudi rednim obiskovalcem, ki želijo poglobiti svoje znanje o zgodovini Arboretuma ter o zanimivih rastlinah.

Na šestdesetih straneh so opisani posamezni deli parka, dodane so zanimivosti in novosti, kot so prireditve čez leto, QR kode, drgnjenka za otroke in družine, splošne informacije o odpiralnem času, vodenjih, gostinstvu in prodaji. Na sredini je zemljevid Arboretuma z legendo, ki omogoča lažjo orientacijo v parku. Ob opisih so slikovite fotografije parka v različnih letnih časih.

Besedilo je napisal Matjaž Mastnak, večino fotografij je prispevala urednica knjižice Mateja Račevski, oblikoval pa jo je Blaž Šilc in vsi zaposleni v Arboretumu Volčji Potok. Izšla je v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku. Cena je 11,90 evra, na prodaj je pri blagajni vhoda. Vodnik po Arboretumu Volčji Potok je lahko tudi lepo darilo ali spominek po obisku enega najbolj znanih parkov v Sloveniji.