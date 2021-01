Za energijo in koncentracijo

Za večjo uspešnost feng šuj priporoča čim manj navlake, saj bo le tako energija lahko prosto tekla. FOTO: Daria Obymaha/Pexels

Urejena in čista miza spodbuja velikodušnost, nekoliko bolj kaotična pa kreativno mišljenje in naklonjenost novim idejam.

Če si želimo boljše koncentracije, več pozornosti, upanja in optimizma, nad ali na mizo postavimo nekaj rumenega.

Ker smo se znova znašli sredi učenja in študija na daljavo, je še kako pomembno, da si kotiček, naj bo majhen ali velik, uredimo tako, da se bomo v njem čim bolje počutili. Dobro počutje bo namreč povečalo učni potencial ter motivacijo. Obstajata dva tipa ljudi, tisti, ki imajo raje ustvarjalni nered, in tisti, ki jih nered moti.Psihologi so izvedli raziskavo, rezultati so bili objavljeni v ameriški reviji Psychological Science (Psihološka znanost), v kateri so ugotovili, da različna delovna okolja različno vplivajo na vedenje vsakega posameznika. Urejena in čista miza denimo spodbuja velikodušnost, ljudje s takšno mizo oziroma pisarno menda pogosteje segajo po bolj zdravih malicah.Medtem nekoliko bolj kaotična miza spodbuja kreativno mišljenje ter naklonjenost novim idejam. Raziskovalci z univerze v Minnesoti so tako izpodbili prepričanje, da je tip osebnosti tisti, ki narekuje, kakšno mizo, sobo ali pisarno bomo imeli, ter prišli do spoznanja, da pravzaprav videz prostora narekuje, kaj bomo dosegli, in to ne glede na osebnost. Ker razen omenjene na to temo ni obilo raziskav, ni mogoče zagotovo potrditi, ali to drži ali ne, najbolje je, da vsak posameznik ugotovi, ali bolje funkcionira, ko so vsako pisalo in zvezek na svojem mestu, ali mu možgani bolje delujejo v neredu.Potem je tu še feng šuj, starodavna kitajska znanost urejanja prostora, ki se seveda ukvarja tudi z urejanjem delovnega oziroma učnega kotička. Za čim večjo uspešnost feng šuj priporoča čim manj navlake, saj bo le tako energija lahko prosto tekla, vključimo pa še manjše dodatke ali barve, ki bodo pomagali priklicati določen cilj. Za boljši pretok energije bo tako najprej treba pospraviti, tudi pobrisati prah. Znebimo se kupov papirjev ali knjig na tleh, tiste na mizi pa pospravimo v predale ali zložimo.Vse, česar ne potrebujemo več, zavržemo, prav tako prazne pločevinke in steklenice, prazne skodelice, kozarce in krožnike odnesemo v kuhinjo in pomijemo. Če si želimo boljše koncentracije, več pozornosti, upanja in optimizma, nad ali na mizo, najbolje na točko, ki jo večkrat ošvrknemo z očmi, postavimo ali pritrdimo nekaj rumenega.Modra povečuje ustvarjalnost, črna odpira nova obzorja, siva je odlična za koncentracijo, a hkrati na telo deluje utrujajoče, zato z njo previdno, bela pa poskrbi za boljši fokus, a podobno kot siva na telo deluje utrujajoče. Če za svojo mizo strmimo v belo ali sivo steno, je zato skoraj nujno, da jo popestrimo s kakšnim dodatkom, denimo fotografijo ali sliko v rumeni ali modri.Po naukih feng šuja v bližini delovne mize ne sme manjkati zelenje, strokovnjaki še posebno priporočajo bambus za srečo, ki je zelo trdoživa rastlina, uspeva tudi zgolj v vodi, kot pove že njeno ime, pa lastniku prinaša srečo in skrbi, da bo v prostoru vedno dovolj pozitivne energije. Za več uspeha pri testih in izpitih v severni del sobe ali na del mize, ki je obrnjen v to smer, postavimo figurico žabe, še pravi feng šuj.