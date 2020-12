Za drevo so mu ponujali hišo

Ob njem so postavili informativno tablo. FOTO: Oste Bakal

Velikan stoji na vzpetinici ob Negovskem jezeru. FOTO: Oste Bakal

Na vzpetinici pri Negovskem jezeru stoji Zorkova, nekoč Žigrtova domačija, pod katero na ravnini raste mogočni, več kot 250 let star hrast, ki je spomeniško zaščiten. Žal se je letos poleti na Žigrtovem hrastu velikanu odlomila velika veja.nam je o tem povedala: »Bilo je poleti, zunaj je bilo mirno, brez močnega vetra, v sobi sem postiljala postelje. Skozi odprto okno sem zaslišala trušč in pogledala proti Negovskemu jezeru. Zagledala sem naš hrast, ki mu pravijo Žigrtov hrast, pod njim pa velik kup vejevja. Ker stoji na čistini, sem takoj zaslutila, da se je nekaj odlomilo. Šla sem pogledat in moja domneva je bila potrjena. Ko smo vejo pospravili, nam je dala veliko traktorsko prikolico nažaganih drv za kurjavo. Upamo, da hrastu to ne bo škodilo.«Kot je zapisano na informativni tabli ob njem, je njegov obseg 628 cm, star pa je po oceni gozdarjev dobrih 250 let. Žigrtov hrast je ob Niderlovem hrastu na Spodnji Ščavnici, katerega obseg je 767 cm, starost pa 400 let, drugi najstarejši in najdebelejši v občini Gornja Radgona. Zanj so nekdanjemu lastniku pred leti ponujali novo montažno Marlesovo hišo, če bi ga smeli posekati in odpeljati. Toda gospodar se ni strinjal, zato hrast stoji še danes.V knjižici Izjemna drevesa Pomurja, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota, je po debelini in starosti predstavljeno 41 izjemnih dreves, od tega jih je kar 12 v občini Gornja Radgona. Ob Negovskem jezeru je raslo že več orjaških hrastov, pod katerimi so se z želodom hranili prašiči, domačini pa so nabirali vuke, kot tam rečejo hrastovim šiškam. Prodajali so jih usnjarjem, ki so iz njih potrebovali kinin za strojenje kož.