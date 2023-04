Za domači vrtiček ne rabite veliko

Nikoli ni prezgodaj, da bi otroke navdušili nad vrtičkanjem, samooskrbo in trajnostnim načinom življenja. Za to ne potrebujemo posebne opreme niti kosa zemlje. Veliko je namreč rastlin, ki bodo pognale kar iz ostankov, otroci pa bodo lahko z zanimanjem vsak dan spremljali napredek ter se veselili novih poganjkov. Ena takšnih je denimo stebelna zelena.

Uspevala bo kar v vodi. FOTO: Red_pepper82, Getty Images

Med uporabo pazimo, da pustimo spodnji del, tisti, kjer se stebla držijo skupaj, nepoškodovan. Ko užitne dele porabimo, dovolj veliko posodico ali globok krožnik napolnimo z vodo in vanjo postavimo zeleno. Spodnja dva centimetra naj bosta v vodi. Že čez dva ali tri dni bodo začeli na vrhu poganjati listki, nekoliko pozneje pa spodaj še korenine. Zdaj lahko liste zelene porežemo in jih uporabimo pri kuhi, lahko pa otroci še naprej opazujejo, kako bo rastlina rasla. V tem primeru potrebujemo dovolj velik cvetlični lonček in kakovosten substrat, da jo bomo posadili. Stebelna zelena je še posebej primerna za mlajše otroke in tiste manj potrpežljive, saj že samo v vodi raste zelo hitro in malčki bodo lahko dnevno spremljali napredek.

Na sončno okensko polico

Na podoben način lahko vzgojijo solato, v trgovini pazimo le, da je njen spodnji del čim manj poškodovan, hidroponično vzgojena solata, običajno je to ledenka, ki jo kupimo v trgovini, se ne bo najbolje obnesla. Doma solato odrežemo približno tri centimetre nad spodnjim delom, liste porabimo, štrcelj pa enako kot pri zeleni postavimo v posodico z vodo. Postavimo na sončno okensko polico in opazujemo, kako raste in poganja nove liste.

Manjše sukulente lahko posadimo v prikolico. FOTO: Instagram

Nekoliko starejšim otrokom lahko zaupamo skrb za okrasne rastline, ki bodo krasile njihovo sobo. Izberemo bolj trpežne, denimo sukulente, ki jih ni treba pogosto zalivati, ker so majhne in za rast ne potrebujejo veliko prsti, pa jih lahko posadimo tudi v bolj nenavadne in zanimive »lončke«. Denimo v katero od otrokovih igrač: odlično se obnesejo prikolice tovornjakov in traktorjev, malčki lahko izdelajo tudi čisto svoj okrasni lonček iz kock.