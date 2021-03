Za dobro počutje v predsobi ne imejte tega

Predsoba je prvi prostor, v katerega vstopite po napornem dnevu, zato ima na počutje velik vpliv. Da bi ta res bil spodbuden, pa v njej ne smete imeti predmetov, ki ovirajo pretok pozitivne energije. Česa se morate znebiti? Čevljev, ki jih ne nosite Saj veste, kako gre, čevlji se v predsobi kopičijo povsod: v omarah, na policah ali kar na tleh. Veliko je takšnih, ki jih v aktualni sezoni ne nosite ali jih sploh ne obuvate več. Prav ti ustvarjajo nered, zaradi katerega ste takoj, ko pridete domov, slabe volje. Zato je prvi korak do boljšega počutja temeljita čistka: obutve, ki je ne nosite več, se znebite, obutev, ki ni primerna za sezono, pa pospravite drugam. Takoj ko bo te manj, bo prostor zadihal v novi energiji. Enako velja tudi za vse jopice, torbice, pokrivala in druga oblačila, ki po nepotrebnem zasedajo dragoceni prostor. Ogledala na pravi steni Če imate v predsobi ogledalo, bodite pozorni na to, katero steno krasi. Nikoli ga ne nameščajte nasproti vhodnih vrat, saj se tako pozitivna energija iz zunanjosti takoj, ko odprete vrata, odbije nazaj in nima priložnosti, da bi spodbudno delovala na stanovalce. Brez suhega cvetja in ostrih predmetov Prav tako v predsobi niso zaželeni ostri, koničasti predmeti ne suho cvetje. Tudi ti v prostor in od tam v celotno stanovanje vnašajo negativno energijo in tako povzročajo slabo počutje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: