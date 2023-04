Za dekoracijo ustvarite zajčke kar v domači delavnici

Pisani pirhi, okusna potica, slastna šunka in pekoč hren. Vse to so dobrote, ki za veliko noč ne smejo manjkati in priprave na bližajoči se krščanski praznik so nedvomno že v polnem teku.

Pomemben element velike noči je tudi dekoracija mize, ki jo lahko popestrite z doma izdelanimi ljubkimi zajčki. Zanje potrebujete lupine izpihanih jajc, akrilne barve v velikonočnih odtenkih, vato, črn vodoodporen flomaster, lepenko ali dekorativno tanjšo spužvo, lepilo.

Lahko so pokončni ali ležeči

Izpihana jajca dobro operite in jih posušite, nato pa prebarvajte z izbrano barvo. Če akrilnih barv nimate, lahko tudi z običajnimi temperami, je pa res, da se akrilne hitreje posušijo in bolje prekrivajo, zato je praviloma tudi pri jajcih temnejše lupine dovolj en nanos. Lupine odložite, da se dobro posušijo.

Iz lepenke ali spužve izrežite ušesa, iz vate izdelajte kroglice, ki bodo služile za repke. Ušesa in repke z lepilom pritrdite na lupine in s flomastrom narišite še oči, usta, zobke in brčice. Izdelate lahko pokončne ali ležeče zajčke, izbira je vaša. Zajčke postavite v košaro in z njimi okrasite mizo ali nekoga obdarite s čudovitim darilom.