Za Dan borovnic zgolj borovnice

V organizaciji Turističnega društva Borovnica in lokalnih pridelovalcev borovnic bo Dan borovnic potekal v soboto, 18. julija, in sicer pri Tehniškem muzeju Slovenije in Gostilni Bistra v Bistri pri Vrhniki. Na njem bo mogoče po ugodni ceni kupiti borovnice iz bližnjih nasadov, ki jih je v okolici Borovnice kar precej. Prireditev se bo začela ob 9. uri in trajala do 14. ure. Po koliko bodo prodajali ameriške borovnice, še ni znano. Lani je bilo treba za kilogram sladkih sadežev odšteti osem evrov.Za Borovnico je med drugim značilna železniška proga, ki danes teče po barjanskih robovih. Med železnico in krajem pa je veliko rodovitne zemlje, kjer med drugim zelo dobro uspevajo ameriške borovnice. Prve nasade teh borovnic je uredil Kmetijski inštitut Slovenije leta 1962 na Drenovem Griču pri Vrhniki.Po prvih poskusih blizu Vrhnike so začeli testirati zemljo tudi na Barju. Potem so nasade začeli širiti v okolici Borovnice, ki jih že od daleč prepoznamo po zaščitnih mrežah. Pridelovalci so kmalu spoznali, da lahko toča naredi veliko škode, zato se jim je naložba v nakup zaščitnih mrež dokaj hitro povrnila.