Za bujen balkon in teraso

Zalivamo, ko ni sonca. FOTO: Miljan Živković/Getty Images

Na balkonu kombiniramo cvetoče in necvetoče rastline.

V vrtnarski vnemi, ki nas popade maja, ko hitimo s sejanjem in setvijo vrtnin, nikar ne pozabimo na okrasni vrt, rastline, ki lepšajo vrt in zelenico ter balkone in terase. Naloga zahteva prav toliko premisleka kot načrtovanje zasaditve vrtnin. Tako kot v zelenjavnem vrtu je namreč tudi pri okrasnih rastlinah pomembno, katere sadimo skupaj, zlasti če sadimo v lonce oziroma druge posode.Pomembno namreč je, da skupaj rastejo rastline, ki imajo podobne razmere za uspešno rast in cvetenje, predvsem zahteve glede lege, zemlje, zalivanja in gnojenja. Pomembno je tudi, koliko truda in časa nameravamo posvetiti balkonskemu okrasju, saj nekatere rastline zahtevajo vsakodnevno skrb, kamor sodijo predvsem zalivanje, v suši tudi dvakrat na dan, odstranjevanje ovenelih cvetov, gnojenje. Zato je najbolje, da si na papir narišemo načrt, na katerem predvidimo želen prostor za korita.Glede na lego preverimo, katere so primerne, največja je izbira rastlin, ki jim prija vzhodna lega. Razmere z jutranjim soncem in prijetno popoldansko senco prijajo med drugim mačeham, petunijam, navadnim vodenkam in begonijam, med necvetočimi rastlinami pa bodo dobro uspevale trave pa tudi okrasne koprive. Na zahodni strani hiše zasadimo rastline, ki dobro prenašajo vročino, na primer pelargonije in bršljanke, lahko pa tudi petunije in begonije, ki pa jih bo treba precej več zalivati, kot če niso tako izpostavljene soncu. Ostane nam še senčni del, kjer je izbira najbolj skromna, saj bo večina rastlin tam slabše cvetela. Zato izberemo trave, bršljane in šaše, ki sonca ne bodo preveč pogrešali.Ne glede na lego velja, da vse rastline zalivamo zjutraj ali zvečer, po možnosti uporabimo postano vodo sobne temperature. Delo si lahko olajšamo tako, da kupimo korita z vodno rezervo, vendar je to učinkovito šele, ko so rastline dovolj velike, da so pognale korenine do dna. Šele takrat bodo namreč lahko črpale vodo iz rezervoarja. To se zgodi ravno do poletja, ko je potreba po intenzivnem zalivanju največja. Med okrasne rastline zasadimo tudi zelišča, na primer peteršilj, baziliko, timijan, rožmarin in origano, ki bodo odlično uspevali na sončni legi.