Za boljši socialni dialog

Projekt Trgovinko, ki ga delno financirata ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, so v Trgovinski zbornici Slovenije (TZS) začeli izvajati decembra 2017, njegove aktivnosti pa bodo zaključili konec septembra. Med projekti, ki so nastali pod okriljem Trgovinka, je tudi projekt z naslovom Trgovinko krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini. TZS je v sodelovanju s Sindikatom delavcev trgovine Slovenije v sklopu Trgovinka na daljavo izvedla drugo od letošnjih petih brezplačnih strokovnih usposabljanj. Na njem so se udeleženci med drugim seznanili, kako pravilno izvajati kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije v povezavi z zakonom o delovnih razmerjih, in z dobrimi poslovnimi praksami s področja delovnopravne zakonodaje.



Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS, je poudarila, da takšno srečanje pomembno pripomore tudi k izboljšanju odnosov med zaposlenimi v delovnih okoljih ter k dvigu zaupanja v socialni dialog na vseh ravneh. Dodajmo, da na TZS pripravljajo pravne podlage za ustanovitev Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti in izobraževanja delavcev in delodajalcev za trgovinsko dejavnost. Udeleženci so se seznanili tudi s plačnim modelom v Avstriji, o čemer je govorila dr. Maria Škof iz odvetniške družbe Grilc-Vouk-Škof. Izpostavila je, da za trgovinsko dejavnost traja delovni čas v Avstriji 38,5 ure na teden, pri čemer velja, da morajo v primeru delovnika, daljšega od šest ur, dnevni delovni čas prekiniti z odmorom. Omenila je še, da je višina plače zaposlenega odvisna od panoge, v kateri je zaposlen, zahtevnosti dela, ki ga opravlja, in delovne dobe. Bl. Ko.

