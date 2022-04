Z ženo vedno težje preživljava najino družino, strah me je, kaj bo z nami

Med korono sem izgubil službo in našel novo, vendar je ta vse bolj zahtevna in terja od mene tudi veliko prostega časa. Ker se bojim, da bi spet ostal brez dela, si ne upam popustiti na novem delovnem mestu. Z ženo se morava vse bolj naprezati, da lahko preživimo. Iščem ravnovesje, pa ga ne najdem, zelo težko je ... Preberite izpoved bralca in nasvet strokovnjaka na Onaplus.si.