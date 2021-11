Z vsako generacijo boljši

Applovi iphoni ne delajo več revolucije, kakršno je leta 2007 izvedel prvi phone, a treba je priznati, da so iz generacije v generacijo boljši in da še vedno postavljajo nove standarde kakovosti in uporabniške izkušnje. In zadnje čase celo upoštevajo pripombe uporabnikov, kar je bilo nekoč skoraj nepredstavljivo.

Srečna trinajstica

Septembra je Apple, tretji (do nedavnega drugi) največji proizvajalec pametnih telefonov na svetu, ki pa ima v ZDA še vedno več kot polovični tržni delež, predstavil najnovejšo serijo iphonov s številko 13.

Applovski minimalizem

Nadmočno drobovje

Da pri Applu niso vraževerni, je potrdil že operacijski sistem ios 13 izpred dveh let. V kolekciji so (od najmanjšega do največjega) iphone 13 mini, iphone 13, iphone 13 pro in iphone 13 pro max, cene (za modele s 128 GB shrambe) pa se začno pri 857, 959, 1229 in 1339 evrih. Kar divje, mar ne?

Vse iphone 13 poganja Applov šestjedrni procesor A15 bionic, izdelan v 5-nanometrski tehnologiji, ki ponuja večjo moč pri manjši porabi energije); razlika je le v grafičnem procesorju, ki je pri 13 in 13 mini štirijedrni, pri 13 pro in 13 pro max pa petjedrni.

Kar se delovnega pomnilnika tiče, Apple sicer ne govori o številkah, a že iphoni od nekdaj ne potrebujejo toliko rama kot androidni telefoni. Iphone 13 in 13 mini imata po 4 GB delovnega pomnilnika, pro modela pa po 6 GB. Premijski androidi imajo od 8 do 12 GB rama. Pohvalno je dejstvo, da so povečali minimalno možno količino notranjega pomnilnika, in sicer na 128 GB. Pri iphonu 13 in 13 mini si je mogoče omisliti različici s 256 in 512 GB shrambe, pri 13 pro in 13 pro max pa tudi 1 TB shrambe.

Aplikacija camera ponuja vpogled, kaj bi videli s širšim kotom.

Nadgrajene kamere

Applov procesor A15 na testih spet pometa s konkurenco, kar je zadnje čase že nekako pričakovano. A kaj bi to, kateri koli iphone 13 v praksi deluje brezhibno in povsem gladko; že prvi zagon in nameščanje aplikacij iz oblačne varnostne kopije mineta prav prijetno hitro. Igre? Malenkost. Procesorsko požrešna družabna omrežja? Mala malica. Urejanje fotografij in videa? Ni problema, trinajstica z vsemi opravi z levo roko in glede na to, da so aplikacije res odlično optimizirane za ios, bo odlično delovala še vsaj par let.

Na testu sem imel vse trinajstice razen minija. Vse kamere so nekoliko nadgrajene, pri čemer ima iphone 13 širokokotno (26 mm) in ultraširokokotno kamero (13 mm), 13 pro in 13 pro max pa še telefoto kamero (77 mm) s trikratno optično povečavo; vse imajo po 12 milijonov slikovnih točk.

Je pa še nekaj razlik. Iphone 13 (in 13 mini) imata glavno kamero z odprtjem zaslonke f/1,6, avtofokusom in nekoliko manjšim senzorjem ter in ultraširokokotno z zaslonko f/2,4, iphone 13 pro in 13 pro max pa imata širokokotno s še nekoliko bolj odprto zaslonko f/1,5 in večjim senzorjem, ultraširokokotno z odprtjem zaslonke f/1,8 ter telefoto lečo z zaslonko f/2,8. Vse tri obvladajo samodejno ostrenje, glavna in telefoto kamera pa imata tudi optično stabilizacijo slike.

128 GB shrambe je zdaj minimum.

Dobro, androidna konkurenca ima večje senzorje in več pik, pa tudi močnejše optične povezave, a v praksi vsega tega dejansko niti ne potrebujemo. Kdaj pa sploh uporabimo pet- ali desetkratni zum? Tudi pri kitajcih in korejcih so telefoto zrkla slabše ločljivosti ...

Super posnetki

A tudi resnejši ljubitelji fotografije bodo navdušeni nad iphonovimi fotografskimi in video zmogljivostmi. Posnetki so ostri in jasni, z lepimi naravnimi barvami in odličnimi kontrasti, brez šuma in popačenj. V sami aplikaciji imamo zdaj na voljo tudi t. i. fotografske stile z različnimi nivoji toplote in barvitosti, z ultraširokokotno kamero pri izvedenkah pro pa se lahko s pomočjo novo pridobljenega avtofokusa igramo z različnimi perspektivami in delamo tudi učinkovite makro fotografije. Tudi posnetki pri slabi svetlobi ali v temi so izvrstni, pri čemer pa nočni način ni tako izrazit kot pri kakem drugem proizvajalcu. Seveda so tudi selfieji odlični, pa čeprav prednja kamera ne obvlada samodejnega ostrenja.

Tudi resnejši ljubitelji fotografije bodo navdušeni nad iphonovimi kamerami.

Video je področje, kjer so iphoni vedno blesteli, in tudi pri trinajstici je tako. Vse kamere na telefonih znajo snemati v ultravisoki ločljivosti 4K z največ 60 sličicami na sekundo (fps) oziroma delati počasne posnetke s 120 fps (prednja kamera) oziroma 240 fps (glavna kamera).

Izboljšana sta tudi baterija in zaslon (pro modela).

Slika je odlično stabilizirana in ostra, barve lepe, zvok pa se (zdaj že več let) snema v stereotehniki. K odličnemu občutku pripomore tudi izvrsten oled zaslon, ki se pri pro različicah osvežuje s 120 Hz, kar pomeni res gladko sliko oziroma premikanje po zaslonu. Nekoliko manjši je celo zavihek na zgornjem robu zaslona, kjer se skrivajo selfie kamera in senzorji.

Oblika in baterija

Oblikovno gledano so bili iphoni vedno poglavje zase. Nekaterim se zdijo sicer malce okorni s svojimi precej debelimi robovi okoli zaslona, a osebno se mi nova-stara oblika z ravnimi stranicami zdi izjemno simpatična. Aparati so prijetno tanki (7,7 mm), res pa je, da kamere zato nekoliko bolj izstopajo iz ohišja, še posebno pri pro različicah.

Kamere so nadgradili, še posebno pri različicah pro.

Okrepili so tudi baterije, ki zdaj brez težav zdržijo ves dan normalne uporabe ali še dlje, poznajo pa tudi hitrejše polnjenje. In kot je to zdaj že v navadi, je treba napajalnik dokupiti, saj ga Apple iz "uvidevnosti do okolja" ne prilaga več k iphonu.

Odlična uporabniška izkušnja

Uporabniška izkušnja je, kot vedno, izvrstna, saj na iphonu kljub nekaterim kapricam vse deluje tako, kot mora. Namizja so bolj prilagodljiva, besedilno in video sporočanje (messages in facetime) je še bolj dodelano, prav tako se da bolj prilagoditi obvestila in brskalnik safari, denarnico in zemljevide, urejevalnik fotografij photos pa zna prebrati besedilo s posnetka.

Zelo zmogljiv procesor, ki pometa s konkurenco.

Na koncu lahko rečem, da je Apple spet izdelal odlične telefone, ki bodo tudi pri nas vedno našli svoje kupce.