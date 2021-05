Pod športnim parkom Portoval so pred leti uredili mestno plažo. FOTO: MO Novo mesto

Reka Krka je zaradi svojega počasnega toka zelo primerna tako za kopanje kot druge vodne aktivnosti, sploh za čolnarjenje in supanje. Po tej 95 kilometrov dolgi dolenjski lepotici lahko vse od Suhe krajine pa do Posavja poleti vidimo številne rekreativce, ki v rokah spretno vihtijo vesla. Če pa nimate svojega supa ali čolna, si ju lahko v Novem mestu izposodite na mestni plaži.Ta je urejena na desnem bregu Krke pod Športnim parkom Portoval, ki je od centra mesta, od Glavnega trga, ki je eden od najlepših znamenitosti dolenjske prestolnice, oddaljena le 10 minut hoda. V neposredni bližini mestne plaže so parkirna mesta za osebna vozila in šest parkirišč za avtodome. Od te sobote je na izposojo petnajst supov in trije leseni čolni.Po Krki se lahko podamo v smeri mestnega jedra pod dvema mostovoma, kmalu zatem se na levem bregu odstira pogled na znameniti Breg in na Kandijski most. Ko zaplujemo pod slednjim, se za meščanskimi hišami nad reko pogled odpre na Frančiškanski samostan, ki dominira na skalnem bregu starega mestnega jedra, pri tem pa se plovba v tej smeri zaradi jeza tudi konča. Trasa je v eno smer dolga približno 1,2 kilometra in je primerna za enourno supanje ali čolnarjenje.Če se podamo proti rečnemu toku, nas še nekoliko bolj obdaja narava, na desnem bregu Krke je namreč gozd Portoval, na levem Župančičevo sprehajališče. Postanke na bregu si lahko sami prilagodimo, se vmes še osvežimo v Krki, sicer pa je navzgor s tokom najprimernejši postanek pri čolnarni v Irči vasi, ta je oddaljena 1,7 kilometra.Izposoja supov in čolnov je projekt Zavoda Novo mesto, ki so ga naslovili Z vesli po Krki, njegov namen pa je nadaljevati tradicijo aktivnosti na Krki. Za žejne v Novem mestu predlagajo osvežilni napitek SUPer Krka koktejl, ki bo v sodelovanju z gostinskimi ponudniki na voljo v različnih gostiščih ob Krki in v Novem mestu. Prav tako pripravljajo akcije, ki bodo na voljo v dodatni ponudbi izposoje – vodeni ogledi, šola supanja in druge dejavnosti na supih. Supe in čolne si bo med delavniki v maju mogoče izposoditi med 15. in 19. uro, ob koncih tedna pa med 10. in 19. uro. Junija med delavniki med 15. in 20. uro ter konec tedna med 10. in 20. uro. Julija in avgusta bo izposoja možna vsak dan do 20. ure, po prvi polovici avgusta in nato še septembra pa jo bodo vnovič prilagodili dolžini dneva.Po besedah direktorja Zavoda Novo mestoje projekt Z vesli po Krki del večjega projekta Krka živi, ki ga izvajajo skupaj z različnimi društvi in drugimi organizacijami. Junija bodo tako pripravili tradicionalno družabno prireditev Noč na Krki, julija pa tradicionalne skoke v Krko. Naj pa na tem mestu omenimo še trenutno najbolj aktualni turistični produkt v Novem mestu – Trip in the Bag. Pot do doživetja se skriva v nahrbtniku in ponuja priložnost za večurni družinski izlet ter spoznavanje tega dolenjskega mesta in okolice na povsem nov način.