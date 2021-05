Z ustrezno opremo do bolj čiste kopalnice

Okno

Zelo je zaželeno, da ima kopalnica okno.

Nežno in naravno

Tla lahko obložimo denimo s kamnom, cenejša možnost so vinilne talne obloge. Nikakor ne polagamo parketa ali laminata.

Kopalnica je prostor, v kateri preživimo precej časa, pogosto jo uporabljamo tudi za sproščanje. Hkrati se v njej skriva največ snovi, ki lahko škodujejo zdravju, od plesni in toksinov iz različnih dezodorantov, lakov za lase, parfumov in podobnega, pa seveda mikrobov, ki se nabirajo v straniščni školjki – ko jo splaknemo, odletijo daleč naokoli. Zato je zelo pomembno, kako kopalnico opremimo in seveda, da jo redno in temeljito čistimo. Najlaže si bomo kopalnico po svojih željah ustvarili, če nepremičnino šele načrtujemo.V tem primeru arhitekti in notranji oblikovalci svetujejo, da si v njej omislimo okno in straniščno školjko, če je le mogoče, namestimo v ločen prostor. Okno bo v kopalnici prišlo še kako prav zaradi zračenja. Med umivanjem s toplo vodo namreč proizvedemo ogromno pare, če prostora ne moremo ustrezno prezračiti, pa bo postal gojišče plesni, kar je še posebno nevarno za astmatike in ljudi z drugimi dihalnimi težavami, tudi alergike. Obstajajo seveda pripomočki, ki odstranjujejo vlago, a nič ni bolj učinkovito kot na stežaj odprto okno. Tako bomo odstranili le vlago, temveč tudi druge škodljive snovi, ki jih v zrak spuščamo s pripomočki za nego in lepotičenje. Straniščne školjke pa v prostoru, v katerem imamo tudi brisače in zobne ščetke, ni dobro imeti zaradi mikrobov. Če pred splakovanjem pozabimo spustiti pokrov, se bodo mikrobi razpršili dober meter naokoli in se naselili na tamkajšnjih površinah.Naslednja stvar, ki jo lahko storimo za bolj čisto in varno kopalnico, je, da namesto ploščic izberemo druge talne in stenske obloge. Fuge med ploščicami so namreč prav tako odlično gojišče bakterij in plesni in večina jih ne čisti tako pogosto in temeljito, kot bi bilo treba. Tla lahko obložimo s kamnom, cenejša možnost so vinilne talne obloge. Nikakor ne polagamo parketa ali laminata, saj les in vlaga nista dobra kombinacija, bolje se je izogniti tudi preprogam, itisonom in tapisonom, saj ne bo trajalo dolgo, da jih bodo zavzeli mikrobi in plesni. Stene pa namesto s ploščicami prekrijemo s stenskimi barvami ali vodoodpornimi tapetami. Obe možnosti sta še posebno primerni za manjše kopalnice, v katerih bi sicer morali namestiti manjše ploščice, te pa pomenijo več fug. Velike ploščice mali prostor namreč optično pomanjšajo, zato strokovnjaki njihovo uporabo odsvetujejo. Kaj pa barve? Notranji oblikovalci so si enotni, da so najbolj primerne nežne in svetle, med katerimi izpostavljajo različne odtenke bež. Povsem bela deluje pregrobo in neprijazno, temnejše, denimo rumena ali oker, pa so primerne za večji prostor, manjšega bodo le še pomanjšale. Seveda to ne pomeni, da se je treba odreči svoji najljubši barvi, nasprotno. Če prostor prebarvamo s katero od nevtralnih, je namreč izbira dodatkov veliko lažja, saj ni treba paziti, ali se bodo ujemali s preostalo opremo. Ko se jih naveličamo, jih je tudi zamenjati veliko bolj enostavno in predvsem cenovno ugodno kot denimo na novo barvati stene ali polagati talne obloge.In kakšni so letošnji trendi pri opremi? Pri enem od prestižnih ameriških proizvajalcev stavijo na nevtralne barve, med katerimi prevladujejo oker, bež, barva bele kave in drugi odtenki z rjavimi podtoni, h katerim se odlično podajo dodatki iz naravnih materialov, zlasti lesa in kamna. Priljubljeni so kamniti umivalniki, les pa je rezerviran za detajle, kot so omarice ali pručke. Namesto lesa lahko za popestritev uporabite dodatke v rumeni in sivi kombinaciji ali zeleni in rožnati. Za luksuzno razvajanje notranji oblikovalci priporočajo kombinacijo zlate in svetlo rožnate, a v moderno opremljenih prostorih s čistimi linijami in veliko svetlobe, drugače se raje odločimo za rustikalen trend, ki ga zaznamujejo starinski dodatki, les, opeka in kamen.​To pa ni primerno za majhne kopalnice, saj bi tako opremljene bolj kot na prostor za sprostitev spominjale na temačne jame ali zapuščene tovarne. V majhnih je treba predvsem upoštevati pravilo manj je več. Ne tlačimo nepotrebnih drobnarij, tudi lonček z zobnimi ščetkami in druge pripomočke za nego raje pospravimo v omarico. Tako bo prostor zadihal. Optično ga povečamo s strateško postavljenimi ogledali, ki naj segajo od tal do stropa, ter z barvami, ki so lahko močnejše, ne pa tudi temnejše. Lahko se denimo odločimo za živahne rumene stene, a jih dopolnimo z belimi tlemi, stropom in omaricami. Strop mora biti svetlejši od sten, če ga želimo optično dvigniti.