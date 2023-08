Lanska sprememba prometne zakonodaje je avtomobilistom, ki imajo vozniško dovoljenje B-kategorije, olajšala pot do vozniškega dovoljenja za vožnjo motociklov in skuterjev z največ 125 kubičnimi centimetri prostornine. S tem se je povpraševanje po 125-kubičnih motorjih povečalo. Med motocikli, ki sodijo v to skupino, je tudi rebbe 125 španskega proizvajalca Wottan Motor, s katerim smo prevozili nekaj testnih kilometrov. Kavarniški dirkač Motocikli retro videza so ta hip na trgu zelo priljubljeni, zato ni nič čudnega, da so pri Wottan Motorju model rebbe 125 zasnovali kot kavarniški dirkalnik ...