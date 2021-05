Z rastlinami nad negativno energijo

Pri premagovanju napetosti vsaka pomoč pride prav, med drugim so zaveznice dobrega počutja tudi rastline, ki v vsakem primeru izboljšajo kakovost bivanja, nekatere pa imajo na počutje prav posebej spodbuden učinek, saj iz doma preženejo negativno energijo. Katere so pri tem najučinkovitejše? Sivka Njen vonj izboljšuje spanec, pomirja in premaguje tesnobnost. Dom okrasite s šopki sveže sivke, si pomagajte z njenimi suhimi cvetovi ali bivalne prostore odišavite z eteričnim oljem dišeče rastline. Rožmarin Rožmarin spodbuja spomin in koncentracijo. Če začenjate nov posel, ste spoznali novo ljubezen ali ste pred novim poglavjem v življenju, dom okrasite z rožmarinom. Suh ali svež vam bo pomagal na še neznani poti in olajšal začetke. Bambus Simbol za srečo, napredek in uspeh. Z vejami bambusa boste doma v hipu pregnali negativno energijo. Bazilika Po starem verovanju bazilika prežene zle duhove. Lahko jo posadite na okensko polico ali občasno prižgete suhe listke bazilike in uživate v vonju, ki zagotavlja boljše počutje. Aloja vera Lončnica, ki je najmočnejša pri premagovanju negativnih vibracij. Privlači namreč dobro energijo, ki omogoča napredek na vseh področjih življenja in s tem zagotavlja dobro voljo ter prav takšno počutje.

