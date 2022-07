Z oblačili ravnajmo nežno

Poleti se močneje potimo in zato pogosteje peremo oblačila, majice denimo po vsaki uporabi, v hladnejših mesecih pa jih lahko oblečemo večkrat. Zaradi tega se oblačila tudi hitreje uničijo, barve pa zbledijo. Tudi ko hodimo po močnem soncu, kar sicer ni priporočljivo, a vedno se temu ne moremo ogniti, žarki škodujejo vlaknom, enako kot če perilo sušimo na soncu. Občasno je sicer priporočljivo, da denimo prepotena obuvala, vzglavnike, odeje, preproge in druge tkanine izpostavimo soncu, saj žarki delujejo antibakterijsko, a to storimo za kratek čas in v delu dneva, ko niso najmočnejši.

Izberimo nižjo temperaturo. FOTO: Brizmaker, Getty Images

Poletnim oblačilom lahko življenjsko dobo nekoliko podaljšamo tako, da pri pranju dosledno upoštevamo navodila in bobna ne napolnimo do zadnjega kotička. V prepolnem stroju se bodo oblačila namreč drgnila drugo ob drugo, kar bo vlakna še dodatno poškodovalo. Pri temnih in pisanih oblačilih uporabljamo detergente, namenjene njim, saj vsebujejo snovi, zaradi katerih bodo barve ostale močne. Tudi zaradi mehčalca lahko barve zbledijo, saj se ta nabira na vlaknih in ga niti dodatno izpiranje ne odstrani. Bo pa to storil kis, ki ga uporabimo namesto mehčalca, dovolj bo deciliter, vlijemo ga kar v prostorček za mehčalec ali neposredno v boben. Menjava mehčalca za kis je še posebno priporočljiva pri pranju bombažnih oblačil. S temi je tudi sicer treba ravnati nežno: ne glede na to, kaj piše na etiketi, je bombažna oblačila bolje prati v mlačni ali celo hladni vodi ter s čim bolj nežnim ciklom. Tudi agresivnim detergentom se je bolje ogniti. Bombaž ne bo dobro prenesel niti sušenja na neposrednem soncu; oblačila obesimo ali položimo na prosto, a izključno v senco.

Še posebno občutljiv je bombaž. FOTO: Remedios, Getty Images

In če so oblačila že obledela, jih lahko rešimo. Med pranjem v boben dodamo 150 g kuhinjske soli, izberemo čim bolj drobno, groba sol se morda ne bo povsem raztopila. Na ta način lahko tudi pri novih oblačilih poskrbimo, da bodo barve dlje močne, sol pa bo pomagala odstraniti tudi nekatere trdovratne madeže, denimo krvi, potu in plesni. Nič ne bo narobe, če jo dodamo pri vsakem pranju. Ker se lahko tudi bela oblačila sčasoma razbarvajo, še posebno slabo nanje vlivajo pot in dezodoranti, jim med pranjem dodamo sodo bikarbono. Okrog 90 ali sto gramov je vsujemo v boben in operemo kot običajno, lahko pa preskočimo mehčalec.

V boben vsujemo 150 g soli. FOTO: Getty Images

Črna oblačila lahko osvežimo tudi s pomočjo kave ali črnega čaja; skuhamo pol litra zelo močne turške kave ali čaja ter tekočino vlijemo v boben k črnim oblačilom tisti trenutek, ko se začne cikel izpiranja. Pralnemu stroju nato pustimo, da delo dokonča, in oblačila obesimo na prosto v senco, najbolje z notranjo stranjo navzven. To je sicer priporočljivo za vsa barvna oblačila, tudi če jih sušimo v senci, in nujno, če jih izobesimo na sonce. Ima pa sonce poleg antibakterijske še eno pozitivno lastnost, in sicer odstranilo bo madeže bučnega olja. Po nekaj dneh na soncu bo madež povsem izginil iz lanenih tkanin in poliestra, na viskozi bo zbledel, a bo ostal nekoliko viden, največ težav pa bo z odstranjevanjem olja iz volnenih tkanin, saj so te zelo vpojne in hitro globoko v vlakna posrkajo tudi madeže.