Z nepravilnim pranjem jih uničujemo

Bambus ne mara močnih detergentov. FOTO: Ssuaphoto/Getty Images

Najbolje je imeti posebno košaro za belo perilo, pa za pisano in občutljivo. FOTO: Ktmophoto/Getty images

Med najbolj občutljive tkanine spada večina naravnih in viskoza.

Če na etiketi piše, da se oblačilo lahko čisti le v čistilnici, je treba to tudi upoštevati.

Tudi najbolj izkušenim se kdaj zgodi, da bela srajca po pranju postane rožnata, ali pa volnen pulover, ki ga je nekoč nosila odrasla oseba, nenadoma ni prav več niti triletnemu otroku. Kakšen kos oblačila med razporejanjem tu in tam pač uide tja, kamor ne bi smel. Da se to ne bi zgodilo in da bi prihranili čas, je dobro imeti poseben koš ali vrečo za različne vrste oblačil – bela, pisana in občutljiva denimo.Če zanje ni prostora na tleh, jih obesimo pod strop in seveda ustrezno označimo.Pri oblačilih običajno ne moremo zgrešiti, če jih operemo na 30 stopinj, kar je povsem dovolj, da le niso preveč umazana. Med pranjem na tej temperaturi se hujša tragedija ne more zgoditi, tudi če med svetle kose zaide kakšen temen ali obratno. Pazimo le, da k temnim oblačilom ne damo svetlega, ki pušča vlakna. Ta se bodo namreč trdno oprijela vlaken temnih oblačil in pranje bo treba ponoviti.Tokrat seveda brez kritičnega kosa. Detergentov in mehčalcev v tem primeru ni treba dodajati, v boben vlijemo le skodelico belega kisa, ki bo vlakna nekoliko zmehčal, in dlake se bodo od njih lažje ločile. Če dlak na oblačilih ni zelo veliko, bo dovolj, če jim še enkrat namenimo zgolj cikel izpiranja, tudi v tem primeru ne pozabimo na kis. Največ dlak med pranjem odpade z brisač, zato te raje peremo posebej.Najbolj občutljivi za vzdrževanje so seveda naravni materiali, še posebno volna, ki ne mara visokih temperatur in se hitro skrči. Volnena oblačila zato, če se le da, peremo ročno, pa še to ne prepogosto, saj lahko njihovo življenjsko dobo zmanjšamo tudi s prepogostim pranjem. Vlakna se bodo sčasoma skrčila in postala trda, oblačilo pa neuporabno. Pri volni je zelo pomemben tudi način sušenja.Takšnih oblačil nikoli ne obešamo, saj je mokra volna precej težja od suhe, in že sila težnosti bo dovolj, da se bo kos močno raztegnil. Zato jih vedno sušimo tako, da jih položimo na vodoravno površino. Pod nobenim pogojem jih ne damo v sušilni stroj. Pri naravnih materialih, še posebno svili, je treba paziti tudi na to, da jih ne sušimo na neposrednem soncu. UV-žarki bodo občutljiva vlakna poškodovali in oblačilo bo ne le obledelo, tudi hitreje se bo začelo trgati in cefrati.Od naravnih materialov je najbolj trpežna konoplja. Konopljina vlakna so zelo zračna in od vseh najmanj raztegljiva, s časom pa v nasprotju s preostalimi naravnimi materiali postajajo vedno mehkejša. Takšna oblačila je tudi najbolj enostavno prati, saj prenesejo do 60 stopinj Celzija, ne marajo pa sušilnih strojev, saj se bodo hitro skrčila. Do kože zelo prijazen je tudi bambus, saj je zračen, odlično vpija vlago, je ena redkih tkanin, ki so naravno antibakterijske, zato se oblačila ne bodo nalezla neprijetnega vonja. Je pa tudi bambus nekoliko bolj občutljiv material, zato ga peremo na največ 30 stopnjah Celzija, najbolje je izbrati cikel za občutljivo perilo ali ročno pranje, tudi močnih detergentov ne mara.Najmanj težav z vzdrževanjem je z bombažem in večino sintetičnih tkanin. Bombaž prenese temperature tudi do 90 stopinj Celzija, a s tako vročo vodo peremo le bela oblačila. Sušimo ga lahko v stroju ali na zraku, tudi likati ga ni težko. Med sintetičnimi vlakni sta najbolj enostavna za nego najlon in poliester, najmanj pa viskoza. Slednjo je zato najbolje odnesti v čistilnico, doma oblačila iz viskoze peremo le izjemoma, pa še to izključno ročno v hladni vodi. Pred sušenjem jih obvezno zgladimo z dlanjo, zmečkano blago je namreč zelo težko ustrezno zlikati.