Z možem bi rada zavarovala najine otroke pred njegovimi pohlepnimi starši

Pogovarjala sva se, kaj bi se zgodilo z najinimi otroki in premoženjem, v primeru, da se nama kaj zgodi. Najina želja je, da so zakoniti skrbniki moji starši in brat, vse premičnine, kot so prevozna sredstva, računalniki ipd., pa se prodajo in sredstva počakajo otroke, ko odrastejo oziroma se iz tega plača njihovo šolanje, izpiti za avto itd.

Preberite izpoved bralke in nasvet pravnika na onaplus.si.