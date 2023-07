Z Maistrovega stolpa čudovit razgled (FOTO)

V Slovenskih goricah je veliko enkratnih izletniških destinacij, med posebno zanimivimi je gotovo Zavrh, do katerega je iz Lenarta v Slovenskih goricah približno poldruga ura hoje. Kraj Zavrh, v katerem po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije živi 417 ljudi, je 343 metrov nad morsko višino. Sleme, po katerem se razprostira, je na severni strani pokrito z mešanimi gozdovi, na južni strani so vinogradi, sadovnjaki ter manjše njive. Gre za staro vinogradniško območje, kjer so v preteklosti prevladovali viničarji. Pojav trtne uši je tam konec 19. stoletja uničil precej vinogradov, obnavljali so jih šele v preteklih desetletjih. Zdaj pa kaže, da se dogaja podobno kot drugod po Slovenskih goricah, tudi zaradi pandemske krize, posek trte.

Za tiste z vrtoglavico vzpon na vrh ne bo mačji kašelj. FOTOGRAFIJE: Franci Klemenčič

Do koder seže pogled

Na Zavrh je pogosto zahajal tudi pomemben Slovenec, general in pesnik Rudolf Maister. V tako imenovani Stupičevi vili, kjer je leta 1929 napisal pesniško zbirko Kitica mojih, so leta 1986 uredili Maistrovo spominsko sobo. Že v letu 1963 pa je bil čez cesto Stupičeve vile postavljen leseni stolp po načrtu generalovega sina Boruta Maistra. Stolp, ki je bil visok 25 metrov, je dotrajal, in zato so delavci lenarškega podjetja Klemos v letu 1981 izdelali novega, kovinskega, visokega 17 metrov. Ob lepem vremenu je s stolpa izjemen razgled, vse do Pohorja, Kozjaka, Boča, Donačke gore in na vrhove sosednjih Avstrije in Hrvaške, pa vse tja do madžarskih ravnin. Obisk Zavrha je zanimiv v vseh letnih časih, le v močnem vetru se običajno nihče ne povzpne na vrh razglednega stolpa.

Rudolf Maister je bil tudi pesnik.

Leseni stolp iz leta 1963 so leta 1981 zamenjali s kovinskim.

Torej, vsekakor odkrijte Zavrh. V zavetju gozda, sadovnjakov in cvetočih travnikov sledite pesmi klopotca. Raziskujte zgodovino v Maistrovi muzejski zbirki, odkrijte življenje in tehnično dediščino preteklih generacij v viničarski zbirki. Razvajajte svoje čute in se povzpnite na Maistrov stolp ter uzrite lepoto Slovenskih goric ob sončnem vzhodu ali zahodu.

Tod mimo vodi tudi pot svetega Martina.

Z Zavrha se odpira razgled, ki poboža naše čute.

Kraji Zavrh v Sloveniji

Zavrh na lenarškem območju ni edini s tem imenom v Sloveniji. Kraji z imenom Zavrh so še na območju občin Litija, kjer živi 37 ljudi, Trebnje, kjer živijo vsega trije ljudje, in Bloke, kjer živi 19 ljudi. Poleg tega smo zasledili, da je na območju Slovenije še šest krajev z imenom Zavrh in dodatkom k imenu. V občini Kamnik je denimo kraj Zavrh pri Černivcu, tam živi 31 ljudi. Na območju občine Lukovica je Zavrh pri Trojanah, ker živi 61 ljudi. V občini Medvode je Zavrh pod Šmarno goro, tam živi 236 ljudi. V občini Vrhnika najdemo Zavrh pri Borovnici, kjer živi 38 ljudi. V občini Dobrna leži kraj Zavrh nad Dobrno z 237 krajani, v občini Žalec je Zavrh pri Galiciji, kjer jih živi 132.