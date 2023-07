Mačka naj bo med potovanjem v primerni transportni torbi oziroma košari. Po mnenju strokovnjakov so najboljše torbe, ki se odpirajo spredaj in na vrhu. Bolje se namreč počutijo, če imajo omogočen vhod in izhod. Dodatna prednost je odpiranje torbe z vrha, kar omogoča, da mačko varno vzamete iz nje. Na torbo jo privadite že doma. Z odprto streho jo položite v miren kot stanovanja, da bo lezla vanjo in iz nje po mili volji. Ko zleze vanjo, jo, da jo še dodatno spodbudite, nagradite s priboljškom. Ko se bo v torbi počutila varno in bo v njej ostala tudi dlje, začnite zapirati pokrov. Najprej pokro...