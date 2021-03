Z elektriko čez drn in strn

Usklajene komponente

Okvir je iz lahkega in čvrstega aluminija, oprema na visoki ravni, vzmetenje dodelano. FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Zmogljivejša baterija

625 Wh kapacitete ima nova baterija.

Okretni velikan

Električni trance X se terena drži kot prilepljen.

Izboljšan doseg

Časi se ponavljajo. Lani so nas zaradi epidemije novega koronavirusa zaprli v domovanja in nam omejili gibanje, letos prav tako. A rekreativno gibanje je dovoljeno oziroma priporočeno, zato sem se letos zmigal še malo prej in si pri podjetju Freestyle, ki pri nas zastopa največjo kolesarsko družbo na svetu Giant, zagotovil novo testno gorsko električno kolo. Vreme je bilo suho, le pihalo je kot hudič in zeblo v prste.Giant trance X E+ 2 pro 29er je naslednik lanskega trancea (ta je imel 27,5-colske pnevmatike), ki ima zdaj izključno 29-colska kolesa in zmogljivejšo baterijo. Okvir je iz lahkega in čvrstega aluminija, oprema na visoki ravni, vzmetenje dodelano: zadnji amortizer ponuja 140 milimetrov hoda, vilice pa še 10 mm več, kar je dovolj tudi za zahtevnejši teren, seveda le tam, kjer zakon o varovanju naravnega okolja to dopušča.Morda bo kdo pomislil, zakaj bi človek imel polnovzmeteno električno kolo, če pa je precej dražje od prednjevzmetenega? Razlika v ceni se pozna v vožnji, ki je hitrejša, mehkejša, bolj nadzorovana in na splošno boljša. Večja teža pa pri e-kolesu ni takšen problem kot pri navadnem biciklu, saj nam v klanec in po ravnem pomaga elektromotor.In ta je prava mala zverina: kot določajo evropski predpisi, lahko razvije največ 250 W moči in kolesu pomaga doseči hitrost 25 km/h, nakar neha sodelovati. Kljub na prvi pogled nizki moči pa ponuja obilje navora, in sicer silovitih 80 Nm, kar je lepa številka tudi za manjše motocikle. Baterija je nadgrajena in ima pri isti velikosti zdaj kapaciteto 625 Wh, s čimer ima trance večji doseg kot lanski, ki je imel baterijo s kapaciteto 500 Wh.Pomoč elektromotorja nadzorujemo z gumbki na levi strani krmila: na voljo imamo pet ročnih stopenj in eno samodejno, pri kateri kolo samo prilagaja moč voznim razmeram in naklonu ter moči in hitrosti našega pedaliranja. To se sicer zelo lepo sliši, a vseeno je bolje preklapljati ročno. Elektronika se prek bluetootha seveda poveže tudi z novo Giantovo mobilno aplikacijo, ki beleži našo pot in hrani statistične podatke.Električni trance X je videti precej masivno, a ko se enkrat zapelješ z njim, vidiš, da videz vara. Kolo je zelo vodljivo, pnevmatike se držijo terena kot prilepljene, v klanec gre za šalo, prilagodljivo vzmetenje pa pobira vse mogoče neravnine in luknje na poti, pri čemer svoje naredijo tudi večja kolesa.S konkretno maso 25 kg je električni trance morda malce manj okreten od starošolskih biciklov z manjšimi kolesi, a na terenu tega niti ne opaziš. V resnici je tako lepo vodljiv, da ga lahko zapelješ tudi v gorskokolesarski park na tehnično zahtevnejši teren. Ko se ga navadiš, lahko z njim izvedeš tudi kak skok ali dva; teža na kolesu je zelo nevtralno razporejena, tako da ga v zraku ne vleče naprej ali nazaj.Kar se tiče baterije, se za četrtino večja kapaciteta pozna pri daljših ali napornejših turah. Pri Giantu pravijo, da naj bi trance z novo baterijo pri najmanjši stopnji pomoči elektromotorja teoretično lahko prevozil do 180 km, na srednje razgibanem terenu okoli 100 km, v težkih razmerah pa dobrih 50 km.To je vedno težko ocenjevati, a osebno mi je na izletu po okoliških hribih in dolinah po 35 prevoženih kilometrih, slabih dveh urah poštenega dihanja in pol ure bolj umirjenega kurjenja maščob ter 715 višinskih metrih vzpona ostalo še za skoraj dve tretjini baterije, kar sploh ni slabo. Ah, kaj, odlično je!