Z Dolenjske v svet

Gojenje konoplje ima na Slovenskem dolgo tradicijo, sega v 16. stoletje, iz nje so naši predniki izdelovali vrvi, oblačila in druge uporabne stvari. V drugi polovici 20. stoletja je njena pridelava zamrla, v zadnjih letih pa je spet zrasla, danes smo priča cvetoči industriji izdelkov CBD, pravijo v dolenjskem podjetju Hemptouch, katerega začetki segajo v leto 2014, ko je bila ta industrija še v povojih. »Vse se je začelo na dolenjskih poljih z močno voljo, mladostniško zagnanostjo in poglobljenim znanjem o naravnih sestavinah,« pravijo predstavniki Hemptoucha in dodajo, da so v trenutku postali novo upanje za ljudi, ki so iskali naravne rešitve za kožne težave. »Prav to je povod za ustanovitev podjetja – pomagati ljudem, ki se soočajo s kožnim neravnovesjem, in jih voditi po poti preobrazbe do lepe in zdrave kože,« poudarijo.

Pri Hemptouchu razvijajo kozmetične izdelke iz konoplje.

Na vprašanje, s katerimi izzivi so se spopadali, odgovarjajo: »Boriti smo se morali s stigmo konoplje, ki ji je bila dodeljena v zgodovini. Na to pot smo zakorakali z izobraževanjem, ozaveščanjem in odstiranjem tabujev o konoplji.« Dodajo, da se stvari počasi premikajo na bolje, čeprav imajo še težave pri oglaševanju, saj jim je to močno onemogočeno. »Dober glas in sloves, ki sega celo do daljne Japonske, sta prišla od ust do ust, od zadovoljnih in navdušenih uporabnikov, in to je tisto, kar največ šteje,« poudarjajo. »Vse se je začelo s preprosto spletno stranjo in letaki, skrbno zasnovanimi izdelki in njivo konoplje v vasi Krka. Zgodba se je nato razvijala s svetlobno hitrostjo in v nekaj letih je podjetje osvojilo zahtevna svetovna tržišča.« CBD in konoplja v kozmetiki sta velik trend kozmetične panoge, ki je tudi pri Hemptouchu vzpodbudil razvoj novih formulacij. Tudi te so primarno namenjene občutljivi koži, hkrati pa skrbijo za mladosten in sijoč videz. »V zadnjem obdobju smo izdali dve prodajni uspešnici – vlažilno esenco za sijočo polt in razkošni oljni serum.«

In kakšni so načrti? Razvoj podjetja narekuje njegovo osnovno poslanstvo – ustvarjati naravne konopljine izdelke za lajšanje kožnih težav. »Sledimo potrebam uporabnikov, novim dognanjem in na osnovi tega vodimo podjetje v prihodnost. S pomočjo večkrat nagrajenih in dermatološko testiranih izdelkov s certifikatoma Natrue in Vegan prinašamo učinkovito naravno nego ljudem po svetu, in prav to je vizija za našo prihodnost in nadaljnji razvoj podjetja.«