Z belih strmin v rimske terme (FOTO)

Prve avstrijske toplice

V kraju živi 1900 prebivalcev, imajo pa kakšnih 5000 turističnih prenočišč. Vse do sredine prejšnjega stoletja se je imenoval Kleinkirchheim. Bad (kopališče) so dodali zaradi termalne vode, ki je na površje prišla že mnogo prej. Prvi zunanji termalni bazen so odprli leta 1934, leto za tem so imenu neuradno prilepili besedico Bad in šele leta 1957 je kraj dobil novo uradno ime: Bad Kleinkirchheim. Zdaj sta tam le dober kilometer narazen prve avstrijske toplice Römerbad (Rimsko kopališče) in terme St. Kathrein. Nekaj manjših kopališč je seveda tudi v zasebnih hotelih oziroma nastanitvah. Pravi užitek je utrujene smučarske noge razgibati v termalni vodi in zraven uživati ob pogledu na zasnežene strmine. Terme so namreč tik pod vznožjem smučišča.