Vstop v svet motociklizma: BMW G310 GS

Zadosten vetrobran, nadzorna plošča, široko krmilo in uporabna stranska ogledala so značilnosti tega GS.

Kje so varčevali

BMW G310 GS

BMW G310 GS

Motor: 313 cm3, štiritaktni, enovaljni, 4 ventili na valj, dve odmični gredi, tekočinsko hlajeni

Prenos moči: veriga

Moč: 25 kW (34 KM) pri 9500 vrt./min

Navor: 28 Nm pri 7500 vrt./min

Zavore: spredaj 1 x kolut 300 mm, zadaj 1 x 240 mm kolut, ABS (izklopljiv)

Pnevmatike: spredaj 19-palčna, zadaj 17-palčna

Okvir: cevasta skeletna konstrukcija

Teža s tekočinami: 170 kg

Medosna razdalja: 1420 mm

Višina sedeža: 835 mm

Posoda za gorivo: 11 litrov

Zastopnik: BMW Slovenia, Ljubljana

Cena: od 5690 evrov naprej

Enovaljno srce

Srce tega motocikla je dovolj močan motor s 34 KM.

Za zelence in povratnike

Videti je odlično, z lahkoto se boste pomešali v počasnejšo kolono kraljev tega razreda, kot je npr. R1250 GS z vsemi verzijami vred, in velika večina vas bo po motoristično pozdravila na cesti. Prepričljiv je tudi na parkirišču, zaradi hišne oznake GS pa so pričakovanja upravičeno visoka.Večino motorček tudi doseže, krmilo je široko, dobro odmerjeno, nadzorna plošča je enaka kot pri večjih hišnih bratih, sedež je zelo dobre oblike in udoben, primeren tudi za sopotnika. S posebnimi (dokupljivimi) dodatki si ga lahko prilagajate v dveh višinah, tovarniški je 835 mm, potem pa 820 oz. 850 mm. Prtljažnik je serijski, lepo mu bo prisedel kak kovček s seznama dodatne opreme, hkrati pa daje odličen oprijem sopotniku. Vzvratna ogledala dobro služijo namenu, vetrna zaščita je za hitrosti, ki jih z njim lahko dosežemo, dovolj.Luči so led izvedbe in dobro svetijo, stikala so kakovostna in smiselno postavljena, so pa za kako stopnjo zunaj standarda tovarne. Ne nazadnje, nekje se mora poznati cenovna politika, in to je en primer. Naslednji so zavore, ki so znamke ByBre indijskega podizvajalca slovite tovarne zavor Brembo. Sicer so dobro prijemale, saj je bil motocikel nov, vseeno sem pogrešal boljši občutek in povratno informacijo, sploh od zadnje zavore. Dopuščam možnost, da se po daljšem utekanju to tudi spremeni – preizkušali smo namreč motocikel, ki je imel za seboj komaj kaj kilometrov. Na kolesih sta bili nameščeni pnevmatiki znamke Metzeler tourance, ki sta se izkazali za dobro odločitev.Srce tega ličnega izdelka je tekočinsko hlajeni enovaljnik s 313 kubičnimi centimetri gibne prostornine, ki zmore največjo moč 25 kW (34 KM) pri 9500 vrtljajih na minuto, največji navor pa je zmernih 28 Nm pri visokih 7500 vrtljajih. Vibracij ni preveč, hrup izpuha je prijeten. Agregat je zelo odziven in živahen, toda dokaj neuporaben pod 3000 ali 3500 vrtljaji. Nad temi številkami se počasi zbudi in doseže 10.000 vrtljajev. Za uporabnika to pomeni veliko dela z menjalnikom, kar ni vsem všeč. Menim, da bi motor bolj spadal v ohišje katerega skuterja, kjer bi imel nekaj manj dela. Pospeški so dobri, končna hitrost se mi je zdela za tako miniaturni motor precej visoka – po tovarniških podatkih zmore več kot 130 km/h. Povprečna poraba goriva na našem testu se je gibala okoli 4 l/100 km; na avtocesti je motocikel za odtenek požrešnejši. Prostornina posode za gorivo znaša 11 litrov, kar pomeni, da bodo postanki na bencinskih servisih pogosti.Za konec bi rekel, da gre za posrečen izdelek, zmes dobrega oblikovanja, uporabnosti in sledenja smernicam. Za marsikoga bo to vstop v svet motociklizma, za povratnike pa dobra izbira z veliko okusa in zaupanja v izdelek. Namenjen pa je širokemu krogu kupcev, od mladih do starejših, pripadnikom vseh spolov, po namenu pa je uporaben tako za mestno rabo kot za kratke izlete po okolici. Pri voznikih z nekoliko več znanja bo dober sopotnik tudi po kakšnem utrjenem brezpotju. Tudi cena je v okviru pričakovanj glede na sloves in izdelke tovarne, ne glede na to, da so komponente in sestava kompleta narejeni večinoma onkraj meja EU.