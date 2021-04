Vstop v svet e-audijev

Notranjost je sodobna, a ohranja nekaj klasike. Niso se odločili za popolno digitalnost kot pri modelih ID.4 in ID.3. FOTO: Audi

Je prvi serijski avtomobil, zgrajen na Volkswagnovi električni platformi MEB.

Električni avtomobili se širijo po paleti znamk koncerna Volkswagen. Nedavno smo predstavili drugega volkswagna ID.4, vse je že pripravljeno za škodo enyaq.Seveda pa mora biti bolj kot doslej v tem slogu tudi njihov premijski del, Audi. Znamka iz Ingolstadta je doslej že imela večji električni suv z imenom e-tron, ki pa so jih – vsaj pri nas – prodali malo. Zdaj so dobili naslednjega tovrstnega predstavnika, imenuje se audi Q4 e-tron. Ta naj bi bil bolj množičen.Q4 e-tron je po karoserijski obliki lahko pripravljen kot športni terenec ali kot malce bolj usločeni in še za odtenek bolj elegantni sportback, pri katerem svojski spojler deli zadnje okno. Spredaj je maska drugačna kot pri klasično gnanih audijih, prav tako niso presenečenje svetila s svetlečimi diodami.Medtem ko si prav tako prihajajoči superprestižni audi e-tron GT osnovo deli s porschejem taycanom, pa je audi Q4 e-tron prvi serijski avtomobil te znamke, ki je pripravljen na izključno električnemu pogonu namenjeni množični platformi MEB koncerna Volkswagen. S 462 centimetri je Q4 e-tron denimo le za malenkost krajši od klasično gnanega modela Q5, mu pa zato velika medosna razdalja (276 cm) prinaša bolj prostorno kabino, posebno na zadnji klopi, ki je zaradi akumulatorjev v dnu sicer postavljena nekoliko višje.Zračno je tudi v 520-litrskem prtljažniku (sportback 535 l), ki je izdatno povečljiv, podre se v razmerju 40 : 20 : 40. Ureditev spredaj prinaša povsem nov volanski obroč, na katerem je marsikaj mogoče upravljati s potegom prsta, sicer je slog prepoznavno Audijev, vsaj po fotografijah sodeč na sredinski konzoli, a ni vse digitalno, je tudi nekaj stikal.Audi Q4 ima lahko tako kot volkswagen ID.4 akumulator z zmogljivostjo 52 ali 77 kWh. V prvem primeru ima motor z močjo 125 kW, v drugem 150 kW. V obeh je pogon na zadnji kolesi, na voljo pa bo še različica z dodanim sprednjim motorjem (skupna moč obeh je 220 kW) in štirikolesnim pogonom.Uradni doseg je, glede na akumulator in pogon, od 340 do 520 kilometrov, realno bo seveda manjši, od tega, koliko manjši, utegne biti odvisna novinčeva uspešnost na trgu. Na voljo so seveda različne možnosti polnjenja, tudi zelo hitrega.Q4 e-tron, ki nastaja v tovarni v Zwickauu (tam izdelujejo tudi volkswagna ID.3. in ID.4, pozneje bodo še cupro born), se bo verjetno hotel meriti s teslo Y, električnim modelom sorodne velikosti in karoserijske zasnove, ki ga je ameriška družba predstavila že lani, a ga za zdaj prodaja le v ZDA in na Kitajskem (v Evropo šele pride oziroma je to povezano z njihovo nastajajočo tovarno v Berlinu).Q4 e-tron bo na trgu na stari celini pred modelom Y, seveda imajo največje cilje doma v Nemčiji, kjer so električni avtomobili močno državno podprti. Pride pa tudi k nam, pravzaprav ga bodo začeli prodajati že te dni, cena brez subvencije se začne pri 45.000 evrih.