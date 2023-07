Vsi odtenki rožnate: bolj pogumni jo lahko kombinirajo z vsemi mogočimi barvami (FOTO)

Na velika platna prihaja film o kultni barbiki, že zdaj pa po spletu krožijo fotografije s snemanj, ki navdušujejo oboževalce in oboževalke ne le te slavne punčke, ampak tudi mnogih zvezdnikov, ki nastopajo v filmu. V lik Barbie se je prelevila Margot Robbie, njenega partnerja Kena pa upodablja Ryan Gossling.

Pudrast odtenek z belo in sivo je lahko zelo eleganten. FOTO: Katarzynabialasiewicz, Getty Images

Oba sta večinoma obkrožena z rožnato, kot je za njun svet tudi značilno – večinoma rožnata so njuna oblačila, avtomobili, hiša in notranja oprema. Navdušenje nad filmom, ki ima preprost naslov Barbie, je takšno, da je po njegovi zaslugi nastal celo novi trend, imenovan barbiecore, in je povsem v znamenju – rožnate. Mnoge ob pogledu na prostor, opremljen v različnih odtenkih te barve, sicer zabolijo oči, drugi pa z navdušenjem hitijo po rožnate hladilnike, sedežne garniture in stenske barve.

Najbolj subtilno lahko trendu sledimo z dodatki, ki se lepo podajo predvsem v prostore z minimalistično opremo v pretežno beli barvi. Na klubsko mizico postavimo denimo veliko rožnato svečo – če bi res radi ustvarili občutek​ barbiecore, naj bo v odtenku fuksije, ali pod njo preprogo, sedežno garnituro popestrimo z okrasnimi blazinami v tej barvi, stene pa s fotografijo ali sliko denimo flaminga. Bolj pogumni se lahko odločijo za rožnate zavese ali eno od sten v prostoru pobarvajo s to barvo, jo kombinirajo z modro, rumeno, zamolklo zeleno ...

Trendu najbolj subtilno sledimo z dodatki, ki se lepo podajo predvsem v prostore z minimalistično opremo.

Retro rožnat hladilnik bi si morali omisliti vsi oboževalci barbike. FOTO: Irina Laur, Getty Images

Psihologija barv rožnato sicer označuje kot pomirjajočo, povezano s prijaznostjo, ljubeznijo in ženstvenostjo, a to velja zgolj za nežne odtenke, bolj živahni pa lahko poživljajo. Slednji zato niso najbolj primerni za spalnice ali otroške sobe, saj se ob pogledu nanje ne bomo mogli umiriti, enako velja denimo za rdečo. Tovrstne odtenke raje vnesemo v dnevno sobo, igralnico, lahko tudi domačo pisarno ali kuhinjo. Lahko pa v prostorih, namenjenih počitku, brez težav uporabimo pastelni odtenek rožnate. To denimo pogosto storijo upravniki zaporov po Združenih državah Amerike, ki stene celic prebarvajo v nežno rožnato, da bi pomirili zapornike, v športnih objektih pa je mogoče najti rožnate garderobe, namenjene gostujočim ekipam. Člani slednjih naj bi postali pred tekmami manj energični in agresivni, kar bi domačim ekipam pomagalo do zmage.

Barbiecore pa ni le v znamenju rožnate, z njim se vrača tudi retro stil, še posebno kosi, ki spominjajo na 60. leta prejšnjega stoletja. Takšni so denimo zaobljeni hladilniki, stoli in klubske mizice, namizne in stoječe svetilke z resicami, volančki … Če si omislimo kaj od omenjenega v rožnatem odtenku, najbolj retro bo videti zamolka rožnata, bo barbiecore videz popoln. Zamolklo rožnato strokovnjaki tudi sicer opevajo kot najbolj brezčasno, na drugem mestu je pastelno rožnata, medtem ko za bolj živahne odtenke obstaja nevarnost, da se jih bomo kmalu zasitili oziroma ne bodo več tako zelo v trendu.

Spalnica v stilu barbiecore FOTO: Explora_2005, Getty Images