Vsi na izposojeno kolo! (FOTO)

V slovenskih mestih so v zadnjem desetletju poskrbeli za vse tiste, ki nimajo svojega kolesa ali pa si želijo na razmeroma hiter način ogledati mesto in njegove znamenitosti. Z izposojenim kolesom gremo lahko tudi po nujnih opravkih.

Ljubljanski bum

Ljubljano je verjetno najbolj učinkovito spoznavati na kolesu, saj je razmeroma ravna in dovolj strnjena, da z obračanjem pedalov hitro obidemo najlepše kotičke. Na porast kolesarjenja v mestu je poleg številnih infrastrukturnih izboljšav in drugih ukrepov veliko vplival tudi izjemno priljubljen sistem izposoje koles BicikeLJ, ki se je začel maja 2011.

Kolesa v sistemu BicikeLJ dopolnjujejo sistem javnega prevoza v Ljubljani in so do okolja prijazna oblika mobilnosti. Prva ura uporabe je brezplačna, kar je med uporabniki zelo dobro sprejeto, saj je takšnih brezplačnih potovanj kar 98 odstotkov. Ob zagonu je bilo uporabnikom na voljo 300 koles na 30 postajah. Priljubljenost sistema je presegla vsa pričakovanja, zato mrežo postajališč in koles širijo. Uporabnikom je bilo konec leta 2022 na voljo že 840 koles na 84 postajališčih. BicikeLJ velja za enega najuspešnejših sistemov izposoje koles na svetu, saj je v povprečju vsako kolo iz sistema uporabljeno kar osemkrat na dan.

BicikeLJ velja za enega najuspešnejših sistemov izposoje koles na svetu. FOTO: Primož Hieng

Podjetje Nomago ima svoj sistem. FOTO: Primož Hieng

Ljubljansko kolo je projekt izposoje koles za turiste in druge obiskovalce Ljubljane, ki jih ponuja Javni zavod Turizem Ljubljana. Najem je na voljo po ugodnih cenah, ob izposoji pa lahko dobite tudi vse turistične informacije o mestu.

Svoj sistem za izposojo koles ima tudi podjetje Nomago, več o njihovi ponudbi pa boste izvedeli na njihovi spletni strani. Kolesa podjetja Nomago si lahko izposodite še v Kranjski Gori, savinjski in goriški regiji ter v Zagorju ob Savi in Marini Portorož.

Prva ura je brezplačna, kar je med uporabniki zelo dobro sprejeto.

Globalno Celje

Za sistem izposoje koles KolesCE je Mestna občina Celje kupila klasična in električna kolesa, ki so namenjena občanom in obiskovalcem mesta. KolesCE si je mogoče izposoditi na postajah javnega sistema, ki deluje prek globalnega sistema nextbike; ta pa se uporablja v več kot 25 državah in v več kot 150 mestih na svetu. Glavna prednost sistema je v tem, da lahko uporabnik kolo prevzame v Celju in ga vrne denimo v Žalcu ali Laškem. Za isti sistem se je namreč odločilo še več sosednjih in bližnjih občin (Laško, Žalec, Šentjur, Vojnik, Dobrna, Štore, Zreče, Slovenske Konjice in Polzela). Od konca novembra 2022 so z dobavo novih električnih koles v sistem javne izposoje KolesCE vključene še tri nove postaje, in sicer na Lopati, v Škofji vasi in Trnovljah. Že od konca oktobra 2022 je v uporabi postaja v Šmartnem v Rožni dolini. V Škofji vasi je nova postavljena v bližini gostilne Medved, v Trnovljah nasproti sedeža krajevne skupnosti in na Lopati pri avtobusnem postajališču pred razcepom za Galicijo.

V Celju imajo dva tandema. FOTO: Mestna občina Celje

Po širitvi sistema KolesCE s štirimi omenjenimi postajami je po podatkih iz decembra 2022 v sistemu že 39 postaj in 231 koles, od tega je večina električnih. S tem je KolesCE postalo prisotno v vseh mestnih četrtih in krajevnih skupnostih v Celju.

Tudi čezmejno

Sistem izposoje MBajk v Mariboru zagotavlja preprosto uporabo tako podnevi kot ponoči. Ne glede na to, ali uporabljate storitev redno ali le občasno, si lahko v času naročniškega razmerja izposojate kolesa brez kakršnih koli omejitev. Na mestni občini načrtujejo dodatne postaje še na desnem bregu Drave ob stanovanjskih naseljih na območju Tabora, Studencev, Pobrežja in Tezna, bodo pa pri širitvi upoštevali, da med posameznimi postajami ne bo več kot 400 do 500 m razdalje. Po zadnjih podatkih je na voljo 260 koles na 26 postajah. Na spletni strani MBajk je na voljo ustrezna mobilna aplikacija, ki jo lahko namestite na svoj pametni telefon.

GoNm je avtomatski sistem za izposojo koles v Mestni občini Novo mesto ter občinah Straža, Trebnje in Mirna Peč. Omogoča enostavno izposojo in vožnjo s kolesi, ki so trenutno na voljo na 22 postajah. Za izposojo je treba imeti ustrezno kartico ter biti registriran. S kartico nato na enem izmed postajališč prevzamete kolo ter ga oddate na istem ali drugem postajališču. Skupno je v uporabi 80 koles, ki jih je možno prevzeti in oddati na 16 postajališčih. Ob registraciji v sistem je treba kupiti uporabniško kartico.

Postaja sistema GoNm na Otočcu FOTO: Mestna občina Novo mesto

Izposojajo jih tudi v manjših mestih, na primer v Kamniku. FOTO: Občina Kamnik

Sistem izposoje koles go2go, ki je v novogoriški mestni občini prebivalcem na voljo od maja 2021, je v drugi polovici novembra 2022 postal čezmejni. V sosednji Gorici so na treh lokacijah postavljena priklopna mesta go2go. Kolesa lahko od jeseni 2022 pustijo ali prevzamejo na Travniku, na Ulici Diaz v bližini Gledališča Verdi in na goriški železniški postaji. Sosedstvo dveh mest, italijanske Gorice in slovenske Nove Gorice, prebivalcem zagotavlja učinkovito mobilnost.

Kolesa izposojajo tudi v manjših mestih, na primer v Kamniku. Uporabnikom je na voljo 40 električnih, ki si jih lahko izposodijo na določenih postajah v mestu in okolici. V letu 2023 so uredili še dve novi postaji, in sicer na Zgornjem Perovem in pred Arboretumom Volčji Potok. Vsaka postaja ima deset priklopov za kolesa. Sistem lahko uporabljajo vsi s plačano letno članarino. Uspešen sistem izposoje KRskolesom so uredili v Kranju, kjer se povezujejo s sistemom Gorenjska.Bike skupaj z občinami Jesenice, Naklo, Radovljica, Škofja Loka, Cerklje na Gorenjskem in Tržič.