Vsi delamo eno napako pri kuhanju čaja: ta poteza dela čudeže

Ali sladkor pokvari okus čaja in ali je treba čajno vrečko pustiti v skodelici, so le nekatera vprašanja, ki se porajajo pri pripravi čaja. In kdo bi nam znal bolje odgovoriti nanje, kot pa Angleži, ki spijejo več kot 100 milijonov skodelic čaja na dan.

Jack McMullen, ki je del zgodbe znanega britanskega proizvajalca čajev, je razkril, da veliko ljudem manjka predvsem ena ključna stvar – in to je potrpežljivost. Torej, da bi dobili res najbolj bogat okus čaja, ga morate pokriti s pokrovom ali krožničkom. »Tako zadržimo več toplote in ohranjamo konstantno temperaturo, kar omogoča, da se čajni listi razvijejo in sprostijo arome,« pravi Jack. Vse kar morate storiti, je, da čaj, ki čaka na uživanje, med tem enkrat premešate.

Toda kako dolgo naj stoji? V bistvu je čas odvisen od vrste čaja. Če ste ljubitelj črnega čaja, Jake predlaga, da čajno vrečko namakate štiri minute. Če ga pustite dlje, postane neprijetno grenak in oster. Okus čaja je odvisen tudi od temperature vode. Jack je ugotovil, da je najboljša temperatura med 95 in 98 stopinjami Celzija.

Pomemben je tudi tip skodelice. »Izbira prave skodelice za zadrževanje toplote in njeno učinkovito ohranjanje brez da to vpliva na okus, je ključni del priprave dobre skodelice čaja,« je pojasnil Jack in dodal, da so steklo, kitajski ali navadni porcelan najboljša izbira.

Kar se tiče dodajanja sladkorja v čaj, se ga poskušajte izogibati. Nadomestite ga lahko z medom. Dodatno in prekomerno uživanje sladkorja lahko namreč vpliva na sladkorno bolezen, karies in prekomerno telesno težo.